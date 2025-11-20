Osasco x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Nesta sexta-feira (21), o Caxias Basquete enfrenta o Osasco pela primeira fase do NBB 2025/26. O confronto inicia às 19h30min, no Ginásio Geodésico, em Osasco.
Após sete jogos, a equipe da Serra Gaúcha tem 42,9% de aproveitamento. São três vitórias e quatro derrotas na competição, sendo três delas em sequência. No último confronto, perdeu o clássico gaúcho com o União Corinthians por 77 a 75, na prorrogação.
Já os paulistas venceram apenas duas de 10 partidas, com um aproveitamento de 20%. Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro por 98 a 76.
Esse é o terceiro de quatro confrontos em sequência fora de casa que o Gambá terá pelo NBB. O time de Rodrigo Barbosa enfrenta o Paulistano, às 11h de domingo (23). A partida não terá transmissão do NBB.