Osasco x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Partida não terá transmissão do NBB. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta sexta-feira (21), o Caxias Basquete enfrenta o Osasco pela primeira fase do NBB 2025/26. O confronto inicia às 19h30min, no Ginásio Geodésico, em Osasco.

Após sete jogos, a equipe da Serra Gaúcha tem 42,9% de aproveitamento. São três vitórias e quatro derrotas na competição, sendo três delas em sequência. No último confronto, perdeu o clássico gaúcho com o União Corinthians por 77 a 75, na prorrogação.

Já os paulistas venceram apenas duas de 10 partidas, com um aproveitamento de 20%. Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro por 98 a 76.