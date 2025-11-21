Os vários problemas que o Juventude ganhou para enfrentar o São Paulo

Não bastasse a necessidade urgente em vencer o São Paulo no domingo (23) para não se distanciar do 16º colocado na tabela, o Juventude ainda ganhou novos problemas para o confronto da 35ª rodada do Brasileirão.
Dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro e estão suspensos: o meia Nenê e o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Além deles, o goleiro Jandrei está cedido por empréstimo pelo clube paulista ao Verdão e, por questões contratuais, não poderá entrar em campo na Vila Belmiro.
Dúvidas e DM
Três jogadores deixaram o gramado do Alfredo Jaconi na quinta-feira (20) acusando algum desconforto ou até mesmo lesões e, por isso , serão reavaliados e são dúvidas no embarque para São Paulo neste sábado (22).
O zagueiro Marcos Paulo pediu substituição durante o segundo tempo da partida com os mineiros com desconforto muscular. Já o volante Caíque também saiu de campo mais cedo. Ele já era dúvida para o duelo, uma vez que não realizou treinos na semana passada após receber uma pancada na região lombar.
E a principal preocupação alviverde recai no atacante Gabriel Taliari, autor de dois gols diante do Cruzeiro. O jogador sentiu uma fisgada na coxa e poderia haver suspeita de lesão muscular. No entanto, o jogador admitiu após o jogo ter acusado cãibras e que tentará ir a campo contra os paulistas.
— O Taliari vai ser avaliado ainda, então nós não temos a certeza se ele reúne condições para o jogo do São Paulo — confirmou Carpini após a partida, antes de avaliar o desgaste que outros jogadores sentiram em campo:
— De hoje (quinta) eu trato muito mais especial essa questão do atleta não sustentar os 90 (minutos), porque quando você tem uma sequência de quarta e domingo é mais compreensível e pode acontecer, eles não são máquinas, estamos no final da temporada. Estamos há 15 dias de acabar o período competitivo. E hoje a gente vinha de 11 dias de treino e descanso, a gente imaginava sustentar um pouco mais o segundo tempo, que eu acho que foi onde nós baixamos um pouco. Não era o momento que eu mexeria na equipe.
Outro jogador que seguirá como desfalque é o volante Peixoto. Com desconforto muscular na coxa, ele ficou de fora da partida com a Raposa e, assim como o centroavante Gilberto, deverá ficar à disposição para o confronto contra o Bahia, na sexta-feira (28). Já Wilker Ángel, com lesão de grau 2 na coxa, segue sem previsão de volta.
Provável time
A boa notícia na equipe alviverde será o retorno do zagueiro Rodrigo Sam, que cumpriu suspensão. No mais, com algumas dúvidas, o Ju deverá enfrentar o São Paulo com: Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Lucas Fernandes); Igor Formiga, Caíque (Sforza), Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari (Giovanny).