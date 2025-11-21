Os vários problemas que o Juventude ganhou para enfrentar o São Paulo

Atacante Gabriel Taliari pode ser a principal baixa na equipe. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não bastasse a necessidade urgente em vencer o São Paulo no domingo (23) para não se distanciar do 16º colocado na tabela, o Juventude ainda ganhou novos problemas para o confronto da 35ª rodada do Brasileirão.

Dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Cruzeiro e estão suspensos: o meia Nenê e o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Além deles, o goleiro Jandrei está cedido por empréstimo pelo clube paulista ao Verdão e, por questões contratuais, não poderá entrar em campo na Vila Belmiro.

Leia Mais Com postura de jogo grande, Juventude saiu sem a vitória por seus próprios erros

Dúvidas e DM

Três jogadores deixaram o gramado do Alfredo Jaconi na quinta-feira (20) acusando algum desconforto ou até mesmo lesões e, por isso , serão reavaliados e são dúvidas no embarque para São Paulo neste sábado (22).

O zagueiro Marcos Paulo pediu substituição durante o segundo tempo da partida com os mineiros com desconforto muscular. Já o volante Caíque também saiu de campo mais cedo. Ele já era dúvida para o duelo, uma vez que não realizou treinos na semana passada após receber uma pancada na região lombar.

E a principal preocupação alviverde recai no atacante Gabriel Taliari, autor de dois gols diante do Cruzeiro. O jogador sentiu uma fisgada na coxa e poderia haver suspeita de lesão muscular. No entanto, o jogador admitiu após o jogo ter acusado cãibras e que tentará ir a campo contra os paulistas.

— O Taliari vai ser avaliado ainda, então nós não temos a certeza se ele reúne condições para o jogo do São Paulo — confirmou Carpini após a partida, antes de avaliar o desgaste que outros jogadores sentiram em campo:

— De hoje (quinta) eu trato muito mais especial essa questão do atleta não sustentar os 90 (minutos), porque quando você tem uma sequência de quarta e domingo é mais compreensível e pode acontecer, eles não são máquinas, estamos no final da temporada. Estamos há 15 dias de acabar o período competitivo. E hoje a gente vinha de 11 dias de treino e descanso, a gente imaginava sustentar um pouco mais o segundo tempo, que eu acho que foi onde nós baixamos um pouco. Não era o momento que eu mexeria na equipe.

Outro jogador que seguirá como desfalque é o volante Peixoto. Com desconforto muscular na coxa, ele ficou de fora da partida com a Raposa e, assim como o centroavante Gilberto, deverá ficar à disposição para o confronto contra o Bahia, na sexta-feira (28). Já Wilker Ángel, com lesão de grau 2 na coxa, segue sem previsão de volta.

Provável time

A boa notícia na equipe alviverde será o retorno do zagueiro Rodrigo Sam, que cumpriu suspensão. No mais, com algumas dúvidas, o Ju deverá enfrentar o São Paulo com: Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Lucas Fernandes); Igor Formiga, Caíque (Sforza), Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari (Giovanny).