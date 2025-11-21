Esportes

Os vários problemas que o Juventude ganhou para enfrentar o São Paulo

Suspensão, lesões, desconforto muscular e até questões contratuais impedirão o técnico Thiago Carpini de repetir a formação que enfrentou o Cruzeiro no próximo duelo, domingo (23)

Rafael Rinaldi

