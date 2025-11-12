Os sete primeiros reforços acertados com Caxias para 2026

Pré-temporada Grená começa na semana que vem no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco de jogadores do Caxias começa a ganhar forma para o ano que vem. Sete nomes estão acertados com o clube para 2026 e se somarão aos 10 atletas com contrato para a próxima temporada. O número deve aumentar com o zagueiro Carlos Henrique, que deverá renovar como uma aposta do clube.

O primeiro reforço chega para o gol. O goleiro Gabriel Toebe, 23 anos, teve destaque no time sub-20 do Botafogo, mas ainda não se firmou como titular em alguma equipe. Nesta temporada, ele integrou o elenco de três times. O primeiro foi o Avenida, depois o Passo Fundo e, por fim, o Concórdia. O arqueiro já está em Caxias do Sul para realizar exames médicos.

Com apenas o zagueiro Carlos Henrique que irá renovar o seu contrato, o técnico Fernando Marchiori já tem encaminhados três defensores. O experiente Windson, 30 anos, é um deles. Nas últimas três temporadas defendeu o Ypiranga e estava no ABC. O zagueiro Joílson, 34 anos, também fechou com o clube, ele estava no Água Santa. Outro na faixa dos 30 anos é o zagueiro chileno Andrés Robles. O jogador atuou pelo Água Santa e deixou o Botafogo-PB recentemente. Do trio, apenas Joílson está na cidade para as primeiras avaliações.

Dois volantes também estão contratados para o elenco do Gauchão. O primeiro é Dudu Vieira, 31 anos, que voltará a Caxias do Sul. Ele defendeu o Juventude no ano passado e estava no Paysandu na disputa da Série B 2025. O time acabou rebaixado à Terceira Divisão. Na mesma posição vem Wellington Reis, 33 anos, do ABC. Em Natal-RN, ele teve uma passagem marcante com quatro temporadas. Da dupla, Reis já está na cidade para realizar os primeiros exames.

Por fim, um centroavante vai disputar posição com Gustavo Nescau. Jeam, 31 anos, do Floresta-CE está acertado com Grená. O atleta disputou a Série C pelo time do nordeste. Neste ano, o atacante fez 24 jogos com quatro gols e também teve passagem recente pelo Água Santa em 2024, com 14 jogos e três gols.

A apresentação oficial do elenco de jogadores do Caxias sob o comando do técnico Fernando Marchiori será em uma semana. Na quarta-feira, dia 19, o grupo inicia os trabalhos no Centenário.

ELENCO DO CAXIAS PARA 2026

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*

Laterais: Thiago Ennes, Ronei e Vitinho

Zagueiros: Carlos Henrique*, Windson*, Joílson* e Andrés Robles*

Volantes: Dudu Vieira* e Wellington Reis*

Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau, Andrew, Calyson, Douglas Skilo e Jeam*