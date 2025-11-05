Os motivos que fizeram o Caxias antecipar a pré-temporada para o Gauchão 2026

Grená já marcou data da preparação de parte do grupo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias trabalha forte nos bastidores em duas frentes. A comissão técnica e o departamento de futebol focam no planejamento da pré-temporada e na montagem do elenco de jogadores. A apresentação dos atletas foi marcada para a segunda-feira, 10 de novembro, no Estádio Centenário.

A antecipação passou por alguns motivos. Como os atletas que possuem contrato com o clube já cumpriram o período de férias, a direção resolver já começar os trabalhos. Outro fator que pesou muito foi o pedido do técnico Fernando Marchiori de começar antecipadamente os trabalhos com os jogadores para 2026.

— A nossa ideia é sair na frente pelo menos nessa questão física, pra poder fazer alguns jogos-treinos, amistosos e conseguir chegar num nível bom pra estreia — comentou o gerente de futebol João Corrêa.

Neste primeiro momento, a apresentação deverá contar com os atletas que possuem contrato. Um total de 11 atletas seguirão no Centenário para a temporada que vem. O goleiro Thiago Coelho, os laterais Thiago Ennes e Ronei, os meias Yann Rolim e Tomas Bastos e os atacantes Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro e Gustavo Nescau têm vínculos com o Grená. Além deles, o zagueiro Carlos Henrique deverá ser outra novidade. Ele é uma aposta do clube para a sequência da temporada na avaliação do departamento de futebol.

O Caxias já trabalha também em busca de reforços. Contudo, na apresentação, dificilmente alguma cara nova deve se apresentar no Centenário. Algumas negociações estão em andamento, mas os atletas podem estar em atividade. Outra situação é envolvendo o período de férias dos jogadores.