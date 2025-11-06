Os motivos que fazem o Juventude acreditar na permanência na Série A do Brasileirão

Thiago Carpini ficou satisfeito com o desempenho da equipe em Recife. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A vitória do Juventude sobre o Sport na quarta-feira (5) não trouxe apenas três preciosos pontos para a equipe de Thiago Carpini na luta pela sobrevivência na Série A do Brasileirão. Ela também veio carregada de uma dose de esperança de que o time apresentou evolução com o novo esquema tático do treinador, com a postura dos atletas e com a volta de atletas que estavam no Departamento Médico e viram opções para a reta final da competição.

— Não dá para tratar essa vitória como um ponto fora da curva. Jogar contra o Sport aqui talvez, falei isso para os atletas, seria mais difícil do que jogos que nós enfrentamos dentro do Jaconi. A gente sabe que o adversário também ainda luta, e talvez pela sobrevivência, com a chance bem mais remota, mas enfim, tem as suas pretensões. Foi justamente num jogo de confronto direto que tirou de nós hoje uma condição melhor, que foi o Fortaleza dentro de casa, onde nós deixamos escapar o resultado e tomamos a virada. Esses três pontos a gente tem amargado aí todos os dias, porque espero que não faça tanta falta no final — recordou Thiago Carpini.

Fortalecimento do esquema 3-5-2

Ao implantar na partida contra o Palmeiras a formação com três zagueiros, Carpini conseguiu dar uma sustentação maior ao time, que fez um duelo competitivo, mesmo perdendo para o líder do Brasileirão. O treinador repetiu o esquema no duelo contra o Sport e o que se viu em campo foi uma equipe mais organizada, ainda apresentando defeitos que lhe acompanharam durante a campanha na Série A — como espaços na marcação, erros de passe na transição do meio pra frente —, mas mais consistente e organizado, o time foi efetivo e chegou à vitória sem que a pior defesa do campeonato sofresse gols.

— Acho que funcionou bem. É uma coisa que o Juventude vinha e continuou sofrendo com a nossa chegada. Um problema que nós não conseguimos estancar por completo, a quantidade de gols que a gente vem sofrendo, isso é uma coisa que me incomoda muito. E com esses três zagueiros, por mais que a gente rode a linha quando salta o lateral, a gente mantém uma linha de quatro bem postada, protegendo a entrada da frente do gol, o nosso encaixe de área, que a gente tem cobrado muito dos volantes. É uma alternativa sim.

Postura e grupo encorpado

Além de fortalecer o esquema tático, o Juventude, diferentemente do Sport, mostrou em campo um comportamento coletivo de quem ainda vai lutar até o fim pela permanência na elite do futebol brasileiro, mesmo que não alcance o feito na 38ª rodada.

— Sabemos que a distância é considerável para uma reta final de competição, mas o que nos deixa muito otimistas, com o comportamento positivo, é o coletivo da equipe nos últimos jogos, não só no jogo de hoje contra o Sport, que é sempre um adversário muito difícil a ser batido aqui na ilha, mas o jogo passado do Palmeiras em casa, que nós fizemos, na minha concepção, um dos melhores jogos do Juventude coletivamente, e nós fomos muito organizados e valentes.

Outro ponto a ser destacado é que o técnico alviverde passou a ter mais opções no elenco com as voltas de atletas que estavam suspensos ou lesionados e que encorpam o grupo para a reta final. Tanto é verdade que atletas como Jadson, titular em quase todas as partidas na temporada, ficou no banco em Recife, pelo treinador considerar ter pouco tempo para treinar e Peixoto ter dado boa resposta.

Contra o Vasco, no sábado (8), em São Januário, pela primeira vez desde seu retorno, Carpini poderá repetir a escalação de um jogo a outro.

— Precisamos descansar, recuperar, ajustar em cima de detalhes, de vídeos, de situações, foi assim do jogo do Palmeiras para o jogo do Sport, a gente praticamente não treinou, ainda teve o desgaste da viagem, então essa cobrança acontece também internamente, encaixar resultados positivos em uma sequência melhor.







