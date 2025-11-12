Os desfalques do Cruzeiro para enfrentar o Juventude na 34ª rodada do Brasileirão

Lucas Silva retorna de suspensão diante do Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude terá um compromisso importante na próxima quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca a terceira vitória consecutiva na competição e enfrentará um adversário com baixas significativas.

O Cruzeiro chega para o confronto com quatro suspensos: os meias Matheus Pereira, Christian e Walace, além do atacante Keny Arroyo, todos punidos com o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense. Matheus Pereira disputou 31 jogos neste Brasileirão e tem seis gols marcados. Já Cristian tem 27 partidas e quatro gols. Esses dois e Arroyo são titulares absolutos no time de Minas.

Em compensação, o técnico Leonardo Jardim contará com o retorno do volante e capitão Lucas Silva, que cumpriu suspensão na partida diante do Fluminense. Quem está lesionado e não enfrentará o Juventude é o volante Matheus Henrique, e os atacantes Wanderson e Marquinhos.

Wanderson está fora do restante da temporada por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa. Marquinhos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e teve uma lesão meniscal e deve ficar de sete a nove meses em recuperação.