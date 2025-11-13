Os bons números do Cruzeiro que o Juventude terá de enfrentar no Alfredo Jaconi

No primeiro turno, dos dois times se enfrentam no Mineirão e o Cruzeiro venceu por 4 a 0. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

Além de enfrentar a força coletiva do Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão, o Juventude terá outro desafio, no jogo da quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe mineira não sofre gols há dois jogos e está invicta há oito partidas na competição. A última derrota foi em 27 de setembro, 2 a 0, para o Vasco.

A solidez defensiva do Cruzeiro no Brasileirão tem sido um fator importante na campanha. É a segunda melhor defesa da competição. Em 33 partidas até o momento, sofreu apenas 22 gols e, nas últimas cinco rodadas, foi vazado uma única vez — na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória.

Nos demais jogos recentes, manteve a meta intacta nos empates contra Palmeiras e Fluminense e nas vitórias, por 1 a 0, sobre Fortaleza e Grêmio.

Com cinco jogos restantes no Brasileirão, o clube mineiro está próximo de alcançar seu melhor desempenho defensivo desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 equipes. Até hoje, o recorde pertence à temporada de 2023, quando o time sofreu 32 gols em meio à luta contra o rebaixamento, cenário bem diferente da atual campanha.

Outro feito possível é completar um turno inteiro sem ser vazado. Até agora, são 16 jogos sem sofrer gols, e para atingir a marca de 19 partidas invictas defensivamente, o Cruzeiro precisa manter a consistência em três dos cinco duelos finais.