Os atletas do time principal que o Juventude utilizará na Copa FGF contra o Brasil-Pel

Bernardo é um dos nomes que estão treinando no profissional e que fica à disposição no time da Copa FGF. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude segue vivo na Copa FGF – Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann e busca uma vaga na semifinal da competição. Nesta quarta-feira (12), o Verdão recebe o Brasil-Pel, às 15h, em partida de ida da segunda etapa do torneio.

Para o confronto diante do Brasil-Pel, cinco atletas do profissional estarão à disposição: o goleiro Ruan Carneiro, 35 anos, o zagueiro Bernardo, de 20, o meia Luiz Henrique, 20 e os atacantes Scatolin, 17, e Galego, 26. Nenhum deles é titular na equipe que disputa o Campeonato Brasileiro.

Na primeira fase, a equipe alviverde teve desempenho modesto: venceu apenas uma partida e empatou duas em sete jogos. O time é formado em sua maioria por atletas do sub-20 e comandado pelo técnico Filipe Dias. Ao longo da competição, porém, jogadores do elenco principal passaram a reforçar o grupo.

O time sub-20 do Juventude encerrou a sua participação na primeira fase da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann com derrota para o Gaúcho por 2 a 0, na Arena Be8, em Passo Fundo. Galego participou desse jogo.

Com a derrota, o Juventude acabaria na sétima colocação, com cinco pontos, ficando à frente apenas do São Gabriel e do São José, que desistiu do torneio dias antes da estreia.

No entanto, por conta do W.O. do São Gabriel na partida contra o Pelotas, o time alviverde acabou se beneficiando e ganhou os pontos do duelo diante do próprio São Gabriel, e avançou no sexto lugar.



