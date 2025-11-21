Os 14 desfalques do São Paulo para o duelo contra o Juventude

Não é apenas o Juventude que terá baixas importantes no elenco para o duelo de domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro. O São Paulo também convive com problemas no grupo e o técnico Hernán Crespo não terá 14 atletas para o confronto pelo Brasileirão 2025.
Destes, 13 estão entregues ao Departamento Médico. Na lista, atletas que estão há bom tempo de fora, como o centroavante Calleri, que rompeu os ligamentos do joelho em abril; o meia Lucas Moura, que só voltará a atuar em 2026 e um novo desfalque oriundo do clássico com o Corinthians na última rodada: o zagueiro Rafael Tolói. O defensor sentiu dores na coxa e o treinador argentino confirmou a ausência do atleta após o 3 a 1 sofrido para o Timão.
Também na disputa do Majestoso, o Tricolor perdeu o meio-campista Alisson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Confira a lista de ausências do São Paulo:
Por suspensão:
- Alisson (terceiro cartão amarelo)
No DM:
- Rafael Tolói (sentiu a coxa no Majestoso)
- Oscar (síncope vasovagal)
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Marcos Antônio (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)