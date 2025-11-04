Orçamento e perfil de atleta: executivo do Caxias revela detalhes da negociação com o técnico Fernando Marchiori

Executivo Grená, Léo Franco esteve na apresentação do novo treinador do Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

A chegada de Fernando Marchiori ao comando técnico do Caxias para a temporada de 2026 foi um movimento rápido após algumas entrevistas. O executivo de futebol grená, Léo Franco, revelou que a negociação foi concretizada em questão de horas.

— Tão logo a gente recebeu a notícia de que o Fernando estava se desligando em Primavera, foi uma conversa muito rápida. Eu acho que talvez no intervalo de três ou quatro horas eu passei para ele um pouco do que o clube tem, das condições — explicou Léo Franco.

O executivo apontou que a rapidez foi facilitada por dois fatores principais. O primeiro deles foi Marchiori já conhece alguns dos profissionais que estão no Centenário, como o preparador físico Thiago Cetolin e o preparador de goleiros Marquinhos. Outro ponto crucial foi a vontade do treinador em trabalhar no Rio Grande do Sul e no Caxias.

Rigor Orçamentário

Léo Franco fez questão de abordar as "questões orçamentárias", admitindo a discrepância do Caxias em relação a outros clubes, mas ressaltando o rigor da diretoria no cumprimento de suas obrigações financeiras. Este assunto foi colocado na mesa de negociações com o treinador.

— A gente conversou sobre umas questões, as orçamentárias. Expliquei para ele do rigor com que a diretoria do Caxias trata essa questão. [...] Ele entendeu isso, se comprometeu e, a partir disso, caminhou muito rápido — contou Franco.

Foco em perfil de atleta

O executivo finalizou afirmando que a agilidade na contratação permitiu que o foco do trabalho fosse imediatamente direcionado ao planejamento. As primeiras conversas com Marchiori já definiram o modelo e o perfil de atleta necessário para o ano, que terá como prioridades iniciais o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil.