Oitava edição do Simpósio do Futebol da Serra Gaúcha tem atrações confirmadas 

Entrada é franca mediante doação de 1kg de alimento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na próxima terça-feira (25), acontece a 8ª edição do Simpósio de Futebol, o evento anual que reúne futebolistas e amantes do esporte. O encontro será no auditório da CIC, em Caxias do Sul, das 17h às 22h.

Para participar do evento, basta adquirir o ingresso no site do Sympla. A entrada é gratuita mediante doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

Serão três palestras, que vão abordar diferentes temas relacionados ao esporte de alto rendimento. No primeiro deles, Hellen Telles e Silvia Rizzon vão abordar o Ecossistema da Formação: Como família, clube e indústria moldam um atleta.

O segundo painel será: A Nova Era da Preparação Física - Sinergia entre Clube e Trabalho Personalizado. Três profissionais renomados vão ampliar a visão dos convidados sobre o assunto. Caio Gilli, preparador físico do Juventude, com passagens em clubes como São Paulo, Ponte Preta e CSA. Tiago Cetolin, preparador físico do Caxias, com experiências em diversos times do país, como Guarani, Figueirense e América-RN.

Por fim, Everson Lima é proprietário do Studio Brave Club, focado em treinamento funcional e pós operatório. O profissional conta com uma sólida formação e acumula diversas certificações internacionais.

O último painel terá como tema Do Instinto ao Sistema: Influências externas e novos cenários do futebol brasileiro. Os convidados serão os técnicos Roger Machado, Tiago Carpini e Júlio Cesar Nunes.

Desde 2019, o Simpósio se consolida como agente efetivo na construção de oportunidades para a formação, desenvolvimento e promoção do futebol. O evento é uma colaboração entre a Apafut, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a 4Clubs Business, juntamente da Prefeitura de Caxias do Sul.

Programação

25 de novembro

:: 17h–18h

Credenciamento

:: 18h–18h30min

Abertura oficial + Introdução dos temas

:: 18h30min – 19h30min

Painel – O Ecossistema da Formação: Como família, clube e indústria moldam um atleta

Com Hellen Telles e Silvia Rizzon

::19h30min – 20h30min

Painel – A Nova Era da Preparação Física: Sinergia entre clube e trabalho personalizado

Com Caio Gilli, Tiago Cetolin e Everson Batassini

:: 20h30min – 21h | Coffee Break