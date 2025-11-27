O que se sabe sobre a renovação de contrato do Caxias com o goleiro Thiago Coelho

Goleiro Thiago Coelho em treinamento no CT Baixada rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias aguarda a resposta do goleiro Thiago Coelho sobre a proposta de renovação de contrato. O vínculo atual termina após o Campeonato Gaúcho. O camisa 1 tem interesse em prorrogar esse acerto, mas ainda não houve acordo.

O jogador, que chegou ao clube durante a Série C de 2024, disputou 10 partidas na primeira temporada. Já neste ano foram 24 jogos, sendo 23 pela Série C, sendo um dos destaques do time que chegou ao quadrangular final.

A negociação continua e um desfecho é aguardado nos próximos dias. O goleiro teve boas atuações na Série C e espera uma valorização para prorrogar seu vínculo por mais tempo. A vontade do atleta é continuar no Caxias, mas ele tem despertado interesse de outros clube.

A diretoria trabalha para manter Thiago Coelho, considerado peça importante para o time que está sendo montado para 2026. A indefinição, porém, mantém o futuro do goleiro em aberto.