O que os serranos buscam na última rodada da Copa FGF

Neste domingo (9), às 15h, iniciam os jogos da última rodada da primeira fase da Copa FGF. No Estádio Montanha dos Vinhedos, o Esportivo recebe o Brasil de Pelotas. Já o Juventude encara o Gaúcho, na Arena B&8, em Passo Fundo.
Em situações diferentes na tabela, o Tivo é 3º colocado, com 11 pontos e já está garantido na próxima fase. Caso vença, pode ficar em segundo lugar e avançar direto às semifinais, a depender do resultado da partida do Gaúcho.
O Alviverde é 7º colocado, com cinco pontos e precisa, obrigatoriamente, vencer para se classificar. Com um triunfo, chega a 8 pontos e garante a sexta posição, com vaga para disputar as quartas de finais. Nesse momento, quem ocupa essa posição é o Inter, que folga na rodada.
Na última partida, as equipes serranas se enfrentaram e o Alviazul venceu de virada por 3 a 1.
Cenários dos serranos na última rodada da Copa FGF:
Juventude:
- Se vencer, classifica em 6º lugar com vaga nas quartas de final.
- Derrota ou empate desclassificam a equipe alviverde da competição.
Esportivo:
- Se vencer e o Gaúcho empatar ou perder, classifica em 2º lugar.
- Se vencer e o Gaúcho também, o 2º lugar é definido no saldo de gols.
- Derrota ou empate garantem o Tivo nas quartas de finais.