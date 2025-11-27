O que o Juventude precisa fazer contra o Bahia para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Elenco do Ju trabalha para evitar o rebaixamento na 36ª rodada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Restam apenas três rodadas para o término do Brasileirão 2025. Na luta contra o Z-4, o Juventude tem um jogo que poderá selar seu futuro na competição diante do Bahia. Se não vencer os baianos, no Alfredo Jaconi, nesta sexta-feira (28), o time de Thiago Carpini poderá ser matematicamente rebaixado à Série B nesta 36ª rodada.

Só a vitória manterá as esperanças do Verdão renovadas para a rodada seguinte. Se somar três pontos contra os baianos, o Ju chegará aos 36, permanecerá em 19º lugar na tabela, uma vez que o Fortaleza (18º) tem 37. Mas mesmo que os cearenses, juntamente com Santos, Vitória, Inter, Vasco ou Ceará vençam na rodada, ainda terá remotas chances de escapar.

Pelo menos a vitória permitirá que o Juventude chegue para o duelo contra o Santos, na 37ª rodada, também dentro de casa, com a possibilidade de tirar pontos de um adversário direto na briga contra a degola. Depois, se ainda tiver chances, o Verdão encerra a participação na Série A diante do Corinthians, em São Paulo.

Os cenários para o Ju evitar a queda na 36ª rodada:

Se vencer o Bahia: os três pontos garantem a sobrevivência do Juventude por pelo menos mais uma rodada. A equipe teria 36 na tabela e mesmo que Fortaleza, Santos, Vitória, Ceará, Vasco e Inter (estes dois últimos se enfrentam em São Januário) vençam, o Ju não seria rebaixado nesta rodada.

Se empatar com o Bahia: com um ponto, o Ju chegaria aos 34 e só não seria rebaixado se dois resultados paralelos acontecerem: se o Santos não derrotar o Sport na Vila Belmiro, e se o Vitória não vencer o Mirassol, no Barradão.