"O que nos deixa muito otimistas é o comportamento coletivo da equipe", comemora técnico do Juventude

Time de Thiago Carpini chegou à segunda vitória fora de casa na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude conseguiu em Recife três pontos preciosos na luta contra o Z-4. Após a vitória de 2 a 0 sobre o Sport, o técnico Thiago Carpini avaliou a importância do resultado que fez a equipe subir uma posição na tabela do Brasileirão 2025, agora em 18º lugar, com 29 pontos.

— Hoje foi mais um bom jogo coletivamente acompanhado dos três pontos, que é o que a gente precisa. Nessa reta final, não adianta a gente só falar de conceitos, comportamentos, organização e não pontuar. Em muitos momentos o resultado é o senhor da razão, apesar de a gente não concordar disso, mas no momento a gente sabe que isso vai acontecer assim. E quando a gente tem todas essas outras valências funcionando dentro do jogo estamos mais próximos do resultado — avaliou o treinador.

Carpini ainda comentou sobre a evolução da equipe nos últimos jogos, mesmo quando perdeu para o Palmeiras, quando ele mandou a campo pela primeira vez a formação com três zagueiros, utilizada novamente em Recife.

— A cada jogo, a gente joga pela nossa sobrevivência, sabemos que em rodadas passadas nós deixamos escapar situações onde poderíamos estar numa posição um pouco mais confortável na tabela, brigando um pouco mais próximo dessa saída. A gente sabe que a distância é uma distância considerável para uma reta final de competição, mas o que nos deixa muito otimistas é o comportamento coletivo da equipe nos últimos jogos — destacou Carpini, que completou:

— Não só no jogo de hoje (quarta-feira) contra o Sport, que é sempre um adversário muito difícil de ser batido aqui na ilha. Mas o jogo passado do Palmeiras em casa, que nós fizemos, na minha concepção, um dos melhores jogos do Juventude coletivamente, dependendo do resultado, a equipe que está fora da nossa prateleira, briga por outras pretensões na competição, nós fomos muito organizados.