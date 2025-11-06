Esportes

Vitória em Recife
Notícia

"O que nos deixa muito otimistas é o comportamento coletivo da equipe", comemora técnico do Juventude

Thiago Carpini aponta evolução do time, mas ressalta que o mais importante diante do Sport foi conseguir os três pontos e seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Rafael Rinaldi

