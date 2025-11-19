O que diz o Caxias sobre interesse em volante senegalês do São Paulo

Iba Ly tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. São Paulo / Divulgação

O volante senegalês Iba Ly, de 22 anos, que pertence ao São Paulo, está nos planos do Caxias para a temporada 2026. O clube grená está em fase de negociação para contar com o atleta. Neste ano, o jogador atuou no Paulistão pela Inter de Limeira e disputou 18 partidas na Série C pelo Retrô, chamando atenção pelo bom desempenho.

Além dele, o volante Breno Santos, de 27 anos, do Joinville, também está em processo de negociação para vestir a camisa grená.

— Essas negociações existem. Elas ainda estão em uma fase de negociação, porque são atletas que viriam por empréstimo. Então, há alguns ajustes que precisam ser feitos para que uma minuta final de contrato seja finalizada. Então, a gente precisa aguardar alguns dias ainda, mas a gente acha que até o final da semana, isso possa estar tudo bem encaminhado — comentou o executivo Léo Franco.

No ano passado, o São Paulo firmou contrato definitivo com o meio-campista até dezembro de 2027. Antes disso, Iba Ly estava emprestado pelo Jamono Fatick, clube do Senegal. Natural de Dakar, o atleta chegou ao Brasil em 2023 após testes no Brasilis-SP e rapidamente foi integrado às categorias de base do Tricolor.

O senegalês participou da Copa São Paulo em 2024 e chegou a ser relacionado para o time principal no empate com o Guarani, pelo Paulistão. Ainda em 2023, sob comando de Rogério Ceni, foi inscrito na Copa Sul-Americana, sinalizando a confiança da comissão técnica no seu potencial.

Com passagens pelo elenco profissional e destaque na Copinha, Iba Ly surge como uma aposta promissora para reforçar o meio-campo grená em 2026.











