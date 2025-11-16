O péssimo resultado para o Juventude no clássico paulista pelo Brasileirão

Rollheiser, camisa 32, comemora gol importante sobre o Palmeiras. Santos FC / Divulgação

Mesmo sem entrar em campo, o Juventude ficou de olho num confronto importante da 13ª rodada do Brasileirão 2025 que ocorreu apenas neste sábado (15). E o resultado do clássico entre Santos e Palmeiras não foi bom para as pretensões alviverdes de escapar do rebaixamento.

O Peixe derrotou o Verdão paulista por 1 a 0, com gol do argentino Rollheiser aos 46 minutos da etapa final na Vila Belmiro. A vitória tirou a equipe santista do rebaixamento e aumentou de três para quatro a diferença do Ju para o agora novo 16º colocado na tabela.

Com isso, o time de Thiago Carpini não poderá sair do Z4 na próxima rodada mesmo que derrote o Cruzeiro na quinta-feira (20) no Alfredo Jaconi.

A vitória do Santos no clássico paulista também recolocou o Vitória, de Jair Ventura, entre os quatro últimos. Os baianos ocupam agora o 17º lugar, com 35 pontos.

Já no outro confronto atrasado da competição que também ocorreu no sábado, pela 12ª rodada, o Sport — com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo —levou a virada de 5 a 1, para o Flamengo, em Recife. Os cariocas reassumiram a liderança do Brasileirão, com 71 pontos, três a mais do que o Palmeiras.

Equipes ameaçadas: