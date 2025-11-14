"O mercado está inflacionado de uma maneira surreal", afirma técnico do Caxias

O técnico do Caxias, Fernando Marchiori, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra para detalhar o planejamento do elenco para a temporada de 2026. Atualmente, o time Grená conta com 10 atletas sob contrato, oito com acertos encaminhados e a expectativa de renovação com o zagueiro Carlos Henrique.
Marchiori destacou que o foco inicial é construir um grupo competitivo, aproveitando a base mantida do ano anterior. No entanto, ele reconhece a grande dificuldade imposta pelo mercado neste momento:
— Esses atletas, como você menciona muito bem, que já possuem o contrato e outros que nós estamos tentando a renovação também, para poder segurar um ou outro a mais e os novos que precisa ser o complemento para isso, para termos um elenco competitivo num primeiro momento. Sabemos que a dificuldade é muito grande nesse primeiro momento por conta dos estaduais, de uma parte financeira, ela sempre é mais forte, cria-se muitas opções — comentou Marchiori.
O técnico ressaltou que os Estaduais, mesmo mais curtos, com 11 datas, exigem um início de competição intenso e forte:
— Embora eu acredito que os estaduais agora passaram a ser, para mim, torneios, com uma primeira fase de 6, 8 jogos, para mim isso aí já mudou. Antigamente você pega o Campeonato Gaúcho, praticamente em 20 dias você já fez uma fase classificatória. Então você tem que entrar muito forte desde o princípio —
Duas Vertentes de Contratação e Mercado "Surreal"
Marchiori revelou que o planejamento de contratações será dividido em duas fases estratégicas, devido à inflação do mercado e à necessidade de montar um elenco para um calendário cheio:
— Acredito que nós temos que trabalhar com duas vertentes. Uma primeira para o Campeonato Gaúcho de estarmos atentos já paralelamente para um início de ano. Para acionarmos os pré-contratos para uma sequência de reforços também para a Série C — destacou o treinador, que lamentou o alto custo dos jogadores nesta janela de transferências:
— Em um primeiro momento o mercado está inflacionado de uma maneira surreal. Então dificulta bastante.
Por fim, Marchiori elogiou a diretoria pela manutenção da base, o que facilita o trabalho e evita começar do zero.
— Lado muito positivo do clube e da instituição foi a manutenção de uma base de time. Isso ajuda bastante para que possa ter esse ano assim, já com você não começando do zero. E isso é muito bom pela campanha que foi muito boa e positiva também — finalizou.
ELENCO DO CAXIAS PARA 2026
Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*
Laterais: Thiago Ennes, Ronei e Vitinho
Zagueiros: Carlos Henrique*, Windson*, Joílson* e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira* e Wellington Reis*
Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão* e Jeam*
*Falta o anúncio oficial