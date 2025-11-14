"O mercado está inflacionado de uma maneira surreal", afirma técnico do Caxias

Treinador Fernando Marchiori vai para sua primeira passagem no Rio Grande do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico do Caxias, Fernando Marchiori, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra para detalhar o planejamento do elenco para a temporada de 2026. Atualmente, o time Grená conta com 10 atletas sob contrato, oito com acertos encaminhados e a expectativa de renovação com o zagueiro Carlos Henrique.

Marchiori destacou que o foco inicial é construir um grupo competitivo, aproveitando a base mantida do ano anterior. No entanto, ele reconhece a grande dificuldade imposta pelo mercado neste momento:

— Esses atletas, como você menciona muito bem, que já possuem o contrato e outros que nós estamos tentando a renovação também, para poder segurar um ou outro a mais e os novos que precisa ser o complemento para isso, para termos um elenco competitivo num primeiro momento. Sabemos que a dificuldade é muito grande nesse primeiro momento por conta dos estaduais, de uma parte financeira, ela sempre é mais forte, cria-se muitas opções — comentou Marchiori.

O técnico ressaltou que os Estaduais, mesmo mais curtos, com 11 datas, exigem um início de competição intenso e forte:

— Embora eu acredito que os estaduais agora passaram a ser, para mim, torneios, com uma primeira fase de 6, 8 jogos, para mim isso aí já mudou. Antigamente você pega o Campeonato Gaúcho, praticamente em 20 dias você já fez uma fase classificatória. Então você tem que entrar muito forte desde o princípio —

Duas Vertentes de Contratação e Mercado "Surreal"

Marchiori revelou que o planejamento de contratações será dividido em duas fases estratégicas, devido à inflação do mercado e à necessidade de montar um elenco para um calendário cheio:

— Acredito que nós temos que trabalhar com duas vertentes. Uma primeira para o Campeonato Gaúcho de estarmos atentos já paralelamente para um início de ano. Para acionarmos os pré-contratos para uma sequência de reforços também para a Série C — destacou o treinador, que lamentou o alto custo dos jogadores nesta janela de transferências:

— Em um primeiro momento o mercado está inflacionado de uma maneira surreal. Então dificulta bastante.

Por fim, Marchiori elogiou a diretoria pela manutenção da base, o que facilita o trabalho e evita começar do zero.

— Lado muito positivo do clube e da instituição foi a manutenção de uma base de time. Isso ajuda bastante para que possa ter esse ano assim, já com você não começando do zero. E isso é muito bom pela campanha que foi muito boa e positiva também — finalizou.

ELENCO DO CAXIAS PARA 2026

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*

Laterais: Thiago Ennes, Ronei e Vitinho

Zagueiros: Carlos Henrique*, Windson*, Joílson* e Andrés Robles*

Volantes: Dudu Vieira* e Wellington Reis*

Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão* e Jeam*