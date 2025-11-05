O melhor e o pior cenário para o Juventude na 32ª rodada do Brasileirão

Equipe do goleiro Jandrei enfrenta o lanterna da competição fora de casa. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude enfrenta o Sport nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Brasileirão. Na 19ª posição na tabela, com 26 pontos, nove a mais do que a equipe pernambucana, o Verdão precisa vencer para seguir vivo na luta contra o Z-4.

Neste caso — no melhor dos cenários — o time pode pular uma posição da tabela. Isso acontecerá se a equipe garantir os três pontos, e o Fortaleza perder ou empatar no clássico com o Ceará na quinta-feira (6).

Se ficar na igualdade na Ilha do Retiro, o Ju permanecerá na 19ª colocação. Caso seja derrotado em Recife, a equipe de Thiago Carpini também estaciona no mesmo lugar da tabela, mas verá a diferença para o lanterna Sport cair para seis pontos. Os pernambucanos ainda têm um jogo a menos a cumprir na competição.

Cenários para o Juventude na 32ª rodada

Em caso de vitória

Do 18º ao 19º lugares: triunfo em Recife pode fazer o time subir uma posição, ficando a quatro do Santos, o 16º, se o Peixe perder para o Palmeiras. Mas para isso, a equipe precisará secar o Fortaleza, que não pode somar pontos no clássico com o Ceará. O Ju também pode diminuir a distância para o Vitória, 17º com 31, que recebe o Inter, 15º, com 36;

Em caso de empate ou derrota

19º lugar: se não vencer o Sport, o Ju permanecerá na vice-lanterna da competição, independentemente de outros resultados.