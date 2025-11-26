O jogo divisor de águas do Juventude e a possibilidade de o time chegar vivo em confronto direto com o Santos

Thiago Crapini projetou sequência final da equipe no Brasileirão. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Tudo que o Juventude quer, e precisa, é vencer o Bahia na próxima sexta-feira (28), em Caxias do Sul, para continuar vivo na briga pela sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, poderia ter um confronto direto contra o Z-4 com o Santos na penúltima rodada.

No dia 3 de dezembro, o Verdão recebe o Peixe e esse duelo poderá definir quem ainda terá chances de lutar contra a degola na rodada final. Mas isso só irá acontecer se, primeiro, o Alviverde fizer a lição de casa diante dos baianos.

— Só depois de vencer o Bahia. Conseguindo o resultado, conseguindo repetir essa performance que tivemos nos últimos jogos. Voltando a vencer dentro do Jaconi, talvez seja um jogo de troca de posição de tabela. Um divisor de águas. Ou talvez seja um jogo em que o Santos está com a vida resolvida. E o Juventude também. Seja lá de maneira positiva ou negativa — avaliou o treinador alviverde.

Somando três pontos diante do Bahia e se o Peixe não derrotar o lanterna Sport, na Vila Belmiro, na próxima rodada, o Juventude poderá ultrapassá-lo no duelo direto no Alfredo Jaconi.

— Por mais que a gente crie a expectativa e a perspectiva da sequência, eu acho que a gente tem que viver o jogo a jogo. E saber de que maneira a gente vai chegar no jogo do Santos, que é um confronto direto, se fosse hoje, né? Talvez daqui duas rodadas não mais — lembrou Carpini.

Mental x cansaço físico

Uma das preocupações do técnico do Juventude é administrar o estado anímico dos atletas que, em meio à pressão por resultados, têm chegado ao seu limite físico nos jogos.

— Como uma equipe que briga pela sobrevivência, não tem desgaste, não tem cansaço. Agora é o sacrifício, é o limite, é o algo a mais. E é o que os atletas têm feito. O que nós trabalhamos numa alta intensidade no jogo do Cruzeiro, a questão mental, isso reflete também no cansaço físico do jogo com o São Paulo. Em Santos fazer um jogo de igual pra igual, em alguns momentos até melhor que o adversário — destacou Carpini, que finalizou: