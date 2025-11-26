Esportes

Projeções
Notícia

O jogo divisor de águas do Juventude e a possibilidade de o time chegar vivo em confronto direto com o Santos

Thiago Carpini comenta importância da equipe derrotar o Bahia na sexta-feira (28) e, dependendo do duelo do Peixe com o Sport, na próxima rodada poder ultrapassar os santistas na partida seguinte

Rafael Rinaldi

