Esportes

$$
Notícia

O impacto financeiro que o iminente rebaixamento à Série B provocará ao Juventude

Presidente Fábio Pizzamiglio comentou sobre os reflexos do clube jogar a Série B em 2026 e o novo calendário da próxima temporada com o Campeonato Gaúcho iniciando mais cedo

Rafael Rinaldi

Enviar email

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS