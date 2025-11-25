O impacto financeiro que o iminente rebaixamento à Série B provocará ao Juventude

Faltam três rodadas para o Juventude definir seu futuro no Brasileirão 2025. Atualmente, com 97,9% de chances de ser rebaixado à Série B, segundo as projeções matemáticas, o Verdão não joga a toalha, mas, internamente, começa a projetar o ano de 2026.
E a direção alviverde sabe os reflexos, sobretudo no caixa do clube, de uma queda de divisão nacional. O presidente Fábio Pizzamiglio comentou em entrevista ao Show dos Esportes da Gaúcha Serra sobre o impacto em investimentos que o Ju sofrerá caso venha a confirmar o descenso.
— Obviamente com a permanência, a gente continua todos os projetos, as coisas continuam andando, a gente tem já uma base de time, já tem nomes para as duas séries, mas uma Série B sempre complica. A Série B sempre é deficitária, até por isso que a gente segura um pouco os investimentos durante a Série A para poder ter o mínimo de caixa para uma Série B, porque para fazer uma Série B mais ou menos decente a gente precisa de um orçamento de R$ 40, 50 milhões — admitiu Pizzamiglio, que completou:
— E o Juventude tem uma receita de 35, no máximo, 40 milhões. Então, vai ter um déficit, sempre a Série B tem um déficit. Isso preocupa, claro. A gente tem que fazer, tem todas as rescisões, caso caia tem que modificar o time. Obviamente esses planos são traçados, mas agora o objetivo total, a energia total é se manter na Série A.
E com o Campeonato Gaúcho iniciando mais cedo em 2026 — com a estreia alviverde prevista para o fim de semana de 10 e 11 de janeiro diante do Ypiranga em Caxias do Sul — não haverá tempo para lamentar uma eventual queda de divisão nacional.
— Se a gente pegar a fórmula do ano passado, a gente tinha um risco um pouco maior, se não iniciasse bem, de não passar de fase. Agora até passam mais clubes, mas de qualquer forma a gente sabe que os demais clubes do Interior já estão se preparando e a gente não vai dar 15 dias de treino. Temos que compensar isso com técnica, com vontade, sabendo que tem risco de lesão, tem risco de falta de entrosamento. Mas essa fórmula dá um pouco mais de fôlego, mesmo que não passe entre os primeiros. E é o que se apresenta. Então, já que foi definido, a gente tem que se adequar ao que é possível — completou o presidente do Ju.