O impacto financeiro que o iminente rebaixamento à Série B provocará ao Juventude

Alviverde tem que fazer 100% nas rodadas finais e secar rivais diretos para evitar a queda. Porthus Junior / Agencia RBS

Faltam três rodadas para o Juventude definir seu futuro no Brasileirão 2025. Atualmente, com 97,9% de chances de ser rebaixado à Série B, segundo as projeções matemáticas, o Verdão não joga a toalha, mas, internamente, começa a projetar o ano de 2026.

E a direção alviverde sabe os reflexos, sobretudo no caixa do clube, de uma queda de divisão nacional. O presidente Fábio Pizzamiglio comentou em entrevista ao Show dos Esportes da Gaúcha Serra sobre o impacto em investimentos que o Ju sofrerá caso venha a confirmar o descenso.

— Obviamente com a permanência, a gente continua todos os projetos, as coisas continuam andando, a gente tem já uma base de time, já tem nomes para as duas séries, mas uma Série B sempre complica. A Série B sempre é deficitária, até por isso que a gente segura um pouco os investimentos durante a Série A para poder ter o mínimo de caixa para uma Série B, porque para fazer uma Série B mais ou menos decente a gente precisa de um orçamento de R$ 40, 50 milhões — admitiu Pizzamiglio, que completou:

— E o Juventude tem uma receita de 35, no máximo, 40 milhões. Então, vai ter um déficit, sempre a Série B tem um déficit. Isso preocupa, claro. A gente tem que fazer, tem todas as rescisões, caso caia tem que modificar o time. Obviamente esses planos são traçados, mas agora o objetivo total, a energia total é se manter na Série A.

E com o Campeonato Gaúcho iniciando mais cedo em 2026 — com a estreia alviverde prevista para o fim de semana de 10 e 11 de janeiro diante do Ypiranga em Caxias do Sul — não haverá tempo para lamentar uma eventual queda de divisão nacional.