O apelo do técnico Thiago Carpini ao torcedor do Juventude para a reta final do Brasileirão

Técnico Thiago Carpini espera uma participação maior do torcedor jaconero. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá cinco jogos pela frente para buscar a permanência na Série A do Brasileirão. Das cinco partidas que ainda restam, três serão no Estádio Alfredo Jaconi. O primeiro será diante do Cruzeiro, na quinta-feira (20), às 16h. O técnico Thiago Carpini fez um apelo ao torcedor.

— Trabalhar, usar toda essa atmosfera momentânea de maneira inteligente e positiva. Pedir para o torcedor que volte para o Jaconi, que nos ajude, que nos apoie. Não é uma crítica, mas uma colocação, acho que pode ser dessa maneira. Acho que o torcedor largou a gente muito cedo — comentou Carpini, que completou:

— Já faz umas rodadas atrás, quando nós perdemos para o Fortaleza, realmente uma vitória doída, de um confronto direto. Trouxemos de novo o Fortaleza para a briga, naquele jogo em casa quando nós tomamos a virada. E o torcedor largou a gente muito cedo. Claro que chateado, tem os seus direitos, veio numa campanha ruim, muitas derrotas.

Depois do Cruzeiro, os outros dois jogos em casa serão diante do Bahia e do Santos. Fora, o Juventude terá São Paulo e Corinthians na reta final do Brasileirão. Com 32 pontos, três vitórias em casa pode ser o suficiente para a permanência na elite nacional.