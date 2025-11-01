Nova Prata enfrenta líder Guarani-VA pela Terceirona Gaúcha

Serranos ocupam o 3º lugar do Grupo A. Wagner Moreno / Associação Nova Prata / Divulgação

Neste domingo (2), o Nova Prata enfrenta o Guarani-VA pela Terceirona Gaúcha 2025. A partida, válida pela 7ª rodada, inicia às 15h, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires.

No Grupo A, o Guarani-VA é líder, com 12 pontos e tem 100% de aproveitamento. O tricolor pratense tem sete pontos e ocupa a 3ª posição, com duas vitórias e um empate em cinco partidas.

O Nova Prata chega de duas vitórias por 3 a 0 sobre o Novo Horizonte. No primeiro turno, derrotou o time de Esteio. Na rodada seis, venceu por W.O., após a equipe não aparecer para a partida. Já o mandante folgou nas últimas duas rodadas e, em seu último confronto, venceu justamente os serranos, por 2 a 0, no primeiro turno da fase classificatória.

Com a vitória, a equipe serrana pode ocupar a segunda colocação. Apenas as duas primeiras equipes de cada chave garantem vaga às semifinais, em busca do acesso à Divisão de Acesso 2026.



