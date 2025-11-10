"Nós estamos otimistas", afirma executivo do Caxias sobre renovação de titular

Thiago Coelho tem vínculo até o fim do Estadual de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Apenas um jogador saiu de campo incontestado pelo torcedor do Caxias após o fracasso na Série C do Brasileirão. Thiago Coelho foi o melhor atleta da temporada. No último jogo em casa, diante do Floresta, foi o único que não saiu vaiado e ainda se dirigiu ao torcedor e pediu desculpas depois do time não conseguir o acesso à Série B do Brasileirão.

Em seu segundo ano no Estádio Centenário, Thiago Coelho tem contrato até o fim do Gauchão, mas o Caxias já trabalha para ampliar o vínculo do arqueiro de 30 anos. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Léo Franco, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

— A gente já teve uma conversa. O Thiago está aproveitando esses dias aí com a família. A gente está numa segunda conversa. Assim, de ajustes, mas nós estamos otimistas. Mesmo assim, vamos ter que buscar um goleiro. O Victor Golas não continua conosco. O Ronaldo também não. O Emiliano acabou (acertando) com outra equipe. Queremos trabalhar com quatro goleiros, que acho que é um número importante — comentou Franco.

Thiago Coelho teve 24 jogos com a camisa do Caxias na temporada de 2025. No ano passado, ele fez 10 jogos. O camisa 1 é um dos atletas com contrato com o clube para o começo do ano. Além dele, outros nove seguem para a temporada de 2026. Segundo o executivo, dos jogadores com vínculo, o clube não pretende se desfazer de nenhum.

— A gente teve procura por muitos desses atletas, mas eles têm contrato. Equipes da A2 de São Paulo procuraram muito. Mas, até o momento, nós não temos interesse em liberar ninguém não — afirmou o executivo Grená.

