"Ninguém constrói nada sozinho", afirma novo técnico do Caxias em sua apresentação

Técnico Fernando Marchiori fará seu primeiro trabalho em solo gaúcho. Ulisses Castro / Agencia RBS

O ano de 2026 começou no Estádio Centenário. A temporada de 2025 ficou no passado e o planejamento já iniciou com o novo comandante apresentado. Fernando Marchiori concedeu a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Caxias na manhã desta segunda-feira (3).

Após a fala inicial do vice-presidente de futebol, Chiquinho Corsetti, o técnico fez uma primeira explanação e detalhou como foi o acerto com a direção do Caxias.

— Foi muito rápido, muito fácil de a gente se entender e estarmos aqui na nova casa, com um novo desafio, abrindo um estado que eu considero um estado maravilhoso pro nosso futebol, do nosso país. Então, acredito eu que também será uma grande oportunidade profissionalmente, um desafio novo. Estou muito contente — disse inicialmente Fernando Marchiori.

O novo treinador chegou ainda na semana passada no Estádio Centenário. Nos primeiros três dias de trabalho, Marchiori revelou que esse tempo serviu para conhecer melhor o clube, a estrutura e as pessoas, principalmente.

— Estamos nos conhecendo desde sexta. Procurando entender um pouco mais de perto, conhecer estrutura, conhecer pensamento, conhecer o que o clube almeja para a sequência. Vem um grande ano, de grandes trabalhos para o Caxias. A gente vem para ser mais uma engrenagem na equipe e conseguir potencializar algumas coisas a mais também, junto a todos — destacou o novo comandante grená.

O primeiro desafio do paulista de 46 anos será o Campeonato Gaúcho. O Rio Grande do Sul não é uma novidade para Fernando Marchiori. Quando jogador, ele atuou pelo rival do Caxias em 2006.

Contudo, quase 20 anos depois, Marchiori retorna em uma função diferente e com 10 anos de experiencia como treinador. Agora, o foco é no Campeonato Gaúcho, que deve iniciar no dia 11 de janeiro.

— Sabemos que é um campeonato dos mais fortes que tem no país. Não temos dúvida disso. Então, já estamos atentos sobre como vai ser o formato da competição. Agora é entendermos a filosofia, característica dos adversários, para que a gente possa ter o êxito, da competitividade que nós sabemos que tem, mas dentro de alguns ajustes que a gente considera do início do trabalho importante para nós — comentou.

MENSAGEM AO TORCEDOR

— Ninguém constrói nada sozinho, nós precisamos do apoio deles em todos os momentos. Podem esperar uma equipe organizada, uma equipe competitiva, muito trabalho e foco para os objetivos que nós temos do ano. Eu acho que tudo isso tem que ser construído pouco a pouco, do início e gradativamente. Então acho que muita lealdade de trabalho, transpiração, eles não tenham dúvida disso. Esse torcedor que toma sol, chuva, que viaja, nós vamos representar eles com o máximo de dignidade possível — comentou o treinador Fernando Marchiori, que completou: