Nenê avalia momento do clube: "O peso sempre foi o mesmo, trabalhar e dar a vida pelo Juventude"

Nenê treinou com a equipe em Recife na manhã desta terça-feira (4). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Em Recife, se preparando para o duelo contra o Sport na quarta-feira (5), pelo Brasileirão 2025, o meia Nenê falou sobre o peso da responsabilidade que o grupo do Juventude carrega nesta reta final de competição. Afinal, no confronto diante do lanterna, o time alviverde não pode deixar escapar os três pontos se quiser sonhar com a permanência na Série A em 2026.

— O peso acho que sempre teve para mim, desde quando eu cheguei aqui, desde quando a gente acreditou no projeto, construímos uma história muito bacana. O peso sempre foi o mesmo, trabalhar e dar a vida pelo Juventude, trazer todo mundo junto, todo mundo estar numa mesma linha, no mesmo foco — declarou o camisa 10 nas redes sociais do clube.

Nenê recordou que o Ju já passou por momentos difíceis, e adversidades como a que vive atualmente — na vice-lanterna do Brasileirão — podem ser superadas.

— A gente subiu, manteve na Série A no ano passado. E acho que esse é o lema desse clube, sempre foi desistir jamais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente trouxe e realmente eu peguei para mim desde o primeiro dia. Sabemos das dificuldades, sempre tivemos dificuldades aqui, fora ainda do nosso controle, que a gente também não convém falar. O que já passou, passou.

Por fim, o "vovô garoto" assumiu a dimensão que tem a partida contra os pernambucanos na quarta-feira

— É o jogo da nossa vida. A gente sabe da dificuldade, mas o peso sempre vai ser o mesmo. A gente dá a vida por essa camisa e todo mundo está com confiança. Vamos ainda tentar ao máximo conquistar o nosso objetivo, e passa por esse jogo — admitiu Nenê, que fez um apelo ao torcedor: