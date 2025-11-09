Nenê atualiza recorde e comemora vitória do Juventude: "Desistir jamais"

Nenê não comemorar ao marcar pela segunda vez na competição contra o ex-clube. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Aos 44 anos, Nenê continua sendo protagonista. Na noite de sábado (8), o camisa 10 marcou um dos gols da vitória do Juventude sobre o Vasco, de virada, por 3 a 1, e quebrou a própria marca como o jogador mais velho a balançar as redes no Brasileirão.

Após a partida, ainda no gramado, o meia falou aos canais oficiais do clube alviverde sobre o resultado conquistado no Rio de Janeiro.

— Eram dois jogos que acho que ninguém esperava que a gente poderia conquistar os pontos. Mas nosso time não deixou de acreditar em nenhum minuto. Nossa união é uma coisa difícil de ter. E nosso lema é o mesmo do clube: não desistir jamais — afirmou Nenê, que completou:

— Muito feliz de ter conquistado mais um grande resultado fora de casa. Estamos vivos na busca pelo nosso objetivo. E agora, no próximo jogo, dentro de casa, vamos dar a vida para conquistar mais uma vitória.

O atacante Gabriel Taliari, outro destaque da partida no Rio, deu a assistência para o primeiro gol, de Marcelo Hermes, e saiu de campo exausto pela entrega tática em São Januário.

— O Juventude é isso aí. Não podemos desistir. Temos que nos entregar a cada jogo. A gente sabe que é difícil, mas vamos continuar lutando. É o lema do nosso clube. Temos outra guerra agora, mas teremos uns dias para descansar e vai dar tudo certo — destacou Taliari.



