"Não precisa fazer loucura, mas você tem que ter um elenco robusto, que dê opções", afirma técnico do Caxias

O Caxias deve arrancar com o mesmo planejamento financeiro desta temporada para os desafios de 2026. Os números ainda são trabalhados internamente pela direção. Porém, existe a possibilidade de um incremento para a sequência da temporada, com o foco final na Série C.
Um fator importante para impulsionar o caixa é a Copa do Brasil, com a sua premiação milionária por fase superada.
Alto investimento no futebol também não é sinônimo de garantia de sucesso em campo. O exemplo está na própria Série C. O Retrô teve uma folha superior a R$ 1 milhão, maior que a do Caxias, e foi rebaixado. Para o novo técnico grená, Fernando Marchiori, tudo é muito relativo.
— Eu acredito muito que são os elos, são as correntes. Eu acredito que a treinabilidade é muito importante. A parte que o Caxias tem da sua seriedade, de honrar com os compromissos, é muito importante. A parte que o Caxias optou por uma manutenção de boa parte do elenco é muito importante. Hoje você não precisa fazer loucura, mas você tem que ter um elenco robusto, que te dê opções, porque são várias competições que você vai participar, é óbvio que você precisa ter isso — declarou o treinador, que completou:
— Você precisa ter uma parte estrutural que o mínimo seja organizado, fortalecido, e que te dê uma sustentação muito forte para você junto com uma cadeia que se chama-se multidisciplinar, das organizações, de todos os setores estarem ligados. Você pega alguns clubes no estado de Minas Gerais, que não tem calendário, o que eles estão fazendo financeiramente é uma verdadeira loucura. E assim, os atletas de um nível muito bom, para o nosso nível, eles estão indo. Então, você tem que estar atento a isso.