"Não precisa fazer loucura, mas você tem que ter um elenco robusto, que dê opções", afirma técnico do Caxias

Técnico Fernando Marchiori (C) foi apresentado no Estádio Centenário. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias deve arrancar com o mesmo planejamento financeiro desta temporada para os desafios de 2026. Os números ainda são trabalhados internamente pela direção. Porém, existe a possibilidade de um incremento para a sequência da temporada, com o foco final na Série C.

Um fator importante para impulsionar o caixa é a Copa do Brasil, com a sua premiação milionária por fase superada.

Alto investimento no futebol também não é sinônimo de garantia de sucesso em campo. O exemplo está na própria Série C. O Retrô teve uma folha superior a R$ 1 milhão, maior que a do Caxias, e foi rebaixado. Para o novo técnico grená, Fernando Marchiori, tudo é muito relativo.

— Eu acredito muito que são os elos, são as correntes. Eu acredito que a treinabilidade é muito importante. A parte que o Caxias tem da sua seriedade, de honrar com os compromissos, é muito importante. A parte que o Caxias optou por uma manutenção de boa parte do elenco é muito importante. Hoje você não precisa fazer loucura, mas você tem que ter um elenco robusto, que te dê opções, porque são várias competições que você vai participar, é óbvio que você precisa ter isso — declarou o treinador, que completou: