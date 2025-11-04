Esportes

No Japão
Nadador do Recreio da Juventude conta os dias para a Surdolimpíada de Tóquio

Atleta estará nos jogos mais importantes para a comunidade surda do mundo. O evento será realizado de 15 a 26 deste mês de novembro

Tiago Nunes

