Nadador do Recreio da Juventude conta os dias para a Surdolimpíada de Tóquio

Keuryn Anelli mora em Caxias do Sul há 11 anos. Arquivo Pessoal

Caxias do Sul terá um representante de no maior evento esportivo para surdos do mundo. O nadador Keuryn Anelli, de 22 anos, do Recreio da Juventude, foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) para integrar a Seleção Brasileira de Natação nas Surdolimpíadas de Tóquio 2025.

Ele viaja na próxima segunda-feira, 10 de novembro, para integrar a seleção que estará no Japão. Será a sua primeira participação na Surdolimpíadas.

— Quando eu fui selecionado pra ir pra Tóquio era um sonho pra mim. Eu vi uma Surdolimpíada na minha cidade e eu poder ser selecionado pra participar da próxima agora em Tóquio foi uma satisfação grande de poder conquistar essa vaga — comentou o jovem ao repórter Rodrigo Cordeiro, da RBS TV.

O megaevento, organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), ocorrerá na "Terra do Sol Nascente" entre os dias 15 e 26 de novembro. O fato é ainda mais especial para a região, já que a última edição das Surdolimpíadas foi realizada justamente em Caxias do Sul, em 2022.

Keuryn Anelli é natural de Canela e um dos principais nomes da natação para surdos no país. O nadador já conquistou mais de 50 medalhas e compete nas categorias de 50 e 100 metros livres. Em 2024, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de Surdos, em Canoas. Ele também é Campeão Brasileiro nas provas de 50m livre e 100m livre em 2025.