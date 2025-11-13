Nadador da Serra chega ao Japão para as Surdolimpíadas

O nadador Keuryn Anelli, de 22 anos, chegou nesta quinta-feira (13) a Tóquio, no Japão, após iniciar sua viagem na última segunda-feira (10). O atleta do Recreio da Juventude será o representante de Caxias do Sul no maior evento esportivo para surdos do mundo, as Surdolimpíadas de Tóquio 2025.
Convocado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), esta será a primeira participação do atleta canelense, que se firmou como um dos principais nomes da natação para surdos no país.
— Quando eu fui selecionado para ir para Tóquio era um sonho para mim. Eu vi uma Surdolimpíada na minha cidade e eu poder ser selecionado para participar da próxima agora em Tóquio foi uma satisfação grande de poder conquistar essa vaga — comentou.
O megaevento, organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), começa na "Terra do Sol Nascente" no próximo sábado (15) e termina no dia 26 de novembro.
Keuryn, que compete nas categorias de 50 e 100 metros livres, chega embalado após conquistar a prata nos Jogos Pan-Americanos de Surdos em 2024 e o título de Campeão Brasileiro nas mesmas provas em 2025. Ele se junta ao Time Brasil de Natação na busca por medalhas.