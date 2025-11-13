Esportes

Sonho realizado
Notícia

Nadador da Serra chega ao Japão para as Surdolimpíadas

Surdoatleta do Recreio da Juventude acompanhou o último evento, em Caxias do Sul, no ano de 2022. Agora, ele terá a oportunidade de participar em busca de uma medalha

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS