Na prorrogação, Caxias Basquete perde para o União Corinthians pelo NBB

Jogo em Santa Cruz do Sul foi de fortes emoções. Vinicius Molz Schubert / União Corinthians/Divulgação

O Caxias Basquete sofreu sua terceira derrota consecutiva no NBB 2025/2026. Na noite desta segunda-feira (17), o Gambas visitou o União Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. Depois de estar na frente até o último quarto, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa sofreu a virada na prorrogação por 77 a 75.

Na próxima rodada, o Caxias Basquete visita o Osasco, na sexta-feira (21), às 19h30min.

Melhor no início

Depois de um primeiro período equilibrado, o Caxias Basquete saiu com a vantagem de 17 a 15. Com Shamell como destaque, com 11 pontos, o Gambas ampliou a vantagem no segundo quarto, terminando o primeiro tempo na frente: 40 a 32.

No terceiro período, disputa acirrada com o Caxias Basquete mantendo a diferença de oito pontos no placar. Mas no último quarto, o União Corinthians encostou no placar sobretudo contando com os pontos de Veríssimo, o cestinha da equipe: 68 a 68 e o jogo foi para a prorrogação.