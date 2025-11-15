Esportes

Vitória obrigatória
Notícia

Na desvantagem, Juventude e Esportivo têm decisões da Copa FGF

Após derrotas na primeira partida, serranos precisam vencer para avançar na competição. Neste domingo (16), o Tivo recebe o Aimoré, enquanto Papo joga com o Brasil-Pel fora de casa

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS