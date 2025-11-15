Na desvantagem, Juventude e Esportivo têm decisões da Copa FGF

Jogos iniciam às 16h. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

Neste domingo (16), às 16h, Juventude e Esportivo têm o segundo confronto em busca da vaga nas semifinais da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Ambos em desvantagem por um gol, as equipes precisam vencer para se classificar.

No Bento Freitas, o Juventude encara o Brasil-Pel. No jogo de ida, a partida foi morna. Aos nove do primeiro tempo, Patrikão abriu para os visitantes e Murilo completou aos 45 do segundo tempo. Nos acréscimos, Bernardo descontou para o Ju.

A equipe alviverde é majoritariamente composta por atletas da base, mas conta com alguns atletas do elenco principal para o avanço na competição.

Já o Tivo recebe o Aimoré no Estádio Montanha dos Vinhedos. Na primeira partida, equilibrada entre os Alviazuis, Micael marcou o único gol aos 26 do segundo tempo, dando a vitória por 1 a 0 para os mandantes.

Os ingressos para a partida em Bento Gonçalves já estão disponíveis. Para a arquibancada, o valor é de R$ 10 e torcedores vestindo a camisa do Tivo entram de graça.

Com as derrotas, os serranos precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar ainda no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, os confrontos serão decididos nos pênaltis. Revés ou empate desclassificam os times da Serra Gaúcha da competição.