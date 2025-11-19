Multa e suspensões: Juventude escapa de punição e evita perda de pontos no Brasileirão

Meia Nenê pegou um jogo de gancho, mas clube obteve efeito suspensivo. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude foi julgado nesta quarta-feira (19) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ter sido enquadrado no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na respectiva modalidade”.

A denúncia feita pela promotoria do STJD é referente ao duelo do Verdão com o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, o Tricolor carioca venceu por 1 a 0, com o gol de Thiago Silva nos acréscimos tendo origem num escanteio marcado pela regra dos oito segundos, quando o goleiro Jandrei retardou o início da partida. O episódio tirou a equipe alviverde do sério e fez com que atletas como Nenê e Alan Ruschel externassem aos demais atletas a possibilidade de sair de campo.

Os dois também foram denunciados e pegaram um jogo de suspensão. Como Alan Ruschel foi expulso de campo, ele já cumpriu a pena. Em relação a Nenê, o Ju conseguiu um efeito suspensivo e ele enfrentará o Cruzeiro na quinta-feira (20).

Já o clube poderia ser multado de R$ 100 a R$ 100 mil e até perder pontos por abandono de jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, citou o ocorrido em súmula, mas o STJD desqualificou a acusação e a multa ficou em R$10 mil.