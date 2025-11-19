Esportes

Decisão
Notícia

Multa e suspensões: Juventude escapa de punição e evita perda de pontos no Brasileirão

Verdão foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por abandono de jogo diante do Fluminense pela 28ª rodada. Tribunal desqualificou a acusação

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS