"Muitas pessoas perguntam se vamos permanecer na Série A e eu acredito que vai dar certo", afirma lateral do Juventude

Igor Formiga esteve nos estúdios da Rádio Gaúcha Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As duas vitórias consecutivas diante de Sport e Vasco, fora de casa, foram o combustível que o elenco do Juventude necessitava para acreditar que é possível que o time deixe a zona de rebaixamento no Brasileirão 2025. Em 18º lugar na tabela, com 32 pontos, a equipe está a apenas três do Vitória, atualmente o 16º colocado, com 35.

— Muito feliz com esse momento. Muitas pessoas perguntam se vamos permanecer na Série A e eu acredito que vai dar certo. A gente está com esperança, sempre acreditamos no nosso trabalho. Agora, essas duas vitórias que tivemos deram mais vida — afirmou o lateral-direito Igor Formiga à Rádio Gaúcha Serra.

Vencer o lanterna Sport era obrigação, mas ao derrotar o Vasco — que luta por uma vaga na Libertadores 2026 — em São Januário, é um feito que anima o grupo alviverde projetando a sequência na competição. Na quinta-feira (20), o time de Carpini terá mais uma parada duríssima pela frente diante do terceiro colocado, o Cruzeiro.

— A gente sabia que ia ser muito difícil jogar lá em São Januário. Sempre foi muito difícil jogar lá. Todos os jogos são muito difíceis. Sabemos que a fase não era das melhores, mas nada supera o trabalho. Então, a gente montou uma estratégia pra poder pegar o Vasco lá e graças a Deus conseguimos um resultado positivo lá. Foi muito importante. E agora já botamos na nossa cabeça que o jogo do Cruzeiro não é só na quinta-feira, já começa no dia que a gente voltou da reapresentação — finalizou Igor Formiga.