"Muitas pessoas perguntam se vamos permanecer na Série A e eu acredito que vai dar certo", afirma lateral do Juventude

Igor Formiga destaca confiança do grupo alviverde de que o clube pode deixar o Z4 ao fim do Brasileirão 2025

Rafael Rinaldi

Eduardo Costa

