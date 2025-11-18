Esportes

Reta final
Notícia

"Muitas pessoas falaram que a gente já estaria rebaixado", lembra atacante do Juventude

Gabriel Taliari comentou sobre a reação do time nas últimas duas rodadas do Brasileirão e projetou confronto diante do Cruzeiro na quinta-feira (20)

Rafael Rinaldi

Eduardo Costa

