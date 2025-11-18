"Muitas pessoas falaram que a gente já estaria rebaixado", lembra atacante do Juventude

Gabriel Taliari durante treinamento no Alfredo Jaconi nesta terça-feira (18) Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A parada de jogos do Brasileirão durante a Data Fifa veio no momento em que o Juventude, pela primeira vez nesta edição, havia emendado duas vitórias seguidas, sobre Sport e Vasco, ambas fora de casa. Mas os 12 dias de preparação até o confronto com o Cruzeiro, na quinta-feira (20), pela 34ª rodada, são vistos com bons olhos pelos atletas alviverdes.

— A gente sabe que essa parada pode nos ajudar muito na questão de acertar alguns ajustes. Acho que a gente vem de grandes jogos, então é manter o que estamos fazendo. Vamos ter um jogo muito difícil, contra uma grande equipe, e temos que pôr em prática o que a gente vem trabalhando nesses dias — avaliou Gabriel Taliari.

Para o atacante, o Ju adquiriu o gás que precisava com os seis pontos conquistados nas últimas duas rodadas, mostrando aos que já jogaram a toalha, que o time ainda tem lenha pra queimar na competição.

— Nunca deixamos de acreditar. Muitas pessoas falaram que a gente já estaria rebaixado. Então, fizemos dois grandes jogos fora de casa, conseguimos dois grandes resultados. Estamos na briga ainda, a gente está na luta, acreditando, trabalhando para que possamos sair dessa situação no final do campeonato — reiterou Taliari.

Mesmo que não tenha condições matemáticas de deixar o Z-4 nesta rodada (pois está a quatro do pontos do Santos, o 16ª colocado), o Juventude pode dar um passo importante rumo à permanência na Série A em 2026 se vencer o Cruzeiro.

Três dos adversários diretos do Ju contra o rebaixamento também têm jogos complicados neste meio de semana. Fortaleza (19º), Santos (16º) e Inter (15º), jogam diante de Bahia, Mirassol e Ceará, respectivamente, sendo que só o Peixe atua dentro de casa. Apenas o Vitória (17º) tem um jogo teoricamente mais fácil, diante do lanterna Sport, em Recife.

— Acho que para o Juventude, as coisas nunca foram fáceis. No ano passado também chegamos a um ponto da competição que precisávamos vencer os jogos fora e a gente venceu dois (contra Atlético-MG e São Paulo). Chegamos vivos para essa rodada. Então, é continuar acreditando — definiu Taliari.

Para vencer o Cruzeiro no feriado de quinta-feira, às 16h, no Alfredo Jaconi, o Juventude contará com o reforço das arquibancadas. Mais de cinco mil ingressos foram vendidos antecipadamente e o clube crê em um público na casa dos 18 mil. E mesmo que não chegue a quebrar o recorde de 15.204 pessoas, da partida com o Flamengo, quem estiver presente na Fortaleza Alviverde fará de tudo para dar ao time de Thiago Carpini o incentivo extra de que ele tanto necessita nesta etapa da competição.

— Sabemos da força que a gente sempre teve no Jaconi. Nessa reta final vai ser muito importante. Com o apoio da nossa torcida, enchendo o estádio, a gente tem que trazer esse fator para o nosso lado e não trazer um fardo para nos atrapalhar. É desfrutar do jogo, aproveitar, fazer uma grande partida e, se Deus quiser, que possamos sair com os três pontos — finalizou o atacante alviverde.