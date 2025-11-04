Esportes

Início promissor
Notícia

Mudança tática e jogo coletivo: como o Caxias Basquete conquistou a sua terceira vitória no NBB

Equipe do técnico Rodrigo Barbosa derrotou o Rio Claro, nesta segunda-feira (3), e volta à quadra diante do Brasília, na quarta-feira (5), novamente no Sesi

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS