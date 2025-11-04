Mudança tática e jogo coletivo: como o Caxias Basquete conquistou a sua terceira vitória no NBB

Shamell acabou como o cestinha da partida contra o Rio Claro. Porthus Junior / Agencia RBS

O início do Caxias do Sul Basquete no NBB 2025/26 é promissor. Com três vitórias em quatro jogos, a equipe se coloca entre os oito melhores da competição. Além disso, tem mostrado resiliência durante as partidas para entender os ajustes necessários para enfrentar cada adversário.

No triunfo sobre o Rio Claro, na segunda-feira (3), no Sesi, o time sofreu muito no segundo quarto, mas ajustou a marcação após o intervalo.

— As questões táticas no basquete influenciam muito. Nós tivemos uma proposta defensiva e não teve o efeito que a gente imaginava. No segundo tempo, modificamos e conseguimos segurar o ímpeto deles, que era muito baseado nos jogadores externos. Conseguimos, a partir de uma mudança de regras da defesa, controlar o jogo — destacou o técnico Rodrigo Barbosa.

Mais uma vez, o treinador utilizou durante os 40 minutos de partida todos os jogadores que tinha à disposição. E cinco deles somaram 12 pontos ou mais para garantir o resultado positivo em casa.

— É o perfil do time. Mais novo, mais atlético. Não é tão grande, mas tem uma capacidade física para correr. A gente está usando todos, e não existe uma regra de quem vai ficar mais ou menos, depende muito do momento do jogo. Mas é importante ter esse rodízio. O Tiago entra pouco, mas as bolas que ele faz são importantes. O Miguel na defesa, o Tom estava voltando de lesão, o Luan foi bem na partida. E, óbvio, nos momentos decisivos a gente sabe os jogadores que precisamos ter em quadra para decidir a partida — destacou o treinador.

Para o ala Shamell, cestinha do jogo com 18 pontos, sendo 13 no último período, a vitória contra o Rio Claro foi importante, mas ele quer mais nesta quarta-feira, no duelo diante do Brasília, às 19h30min, no Sesi: