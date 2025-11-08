Esportes

Orgulho Gaúcho
Notícia

De Caxias a Tóquio: nadador vai para sua primeira Surdolimpíada com sonho do ouro no Japão

Nas águas, Keuryn Gabriel da Rosa Anelli descobriu muito mais que o esporte. Ele encontrou a inclusão e chegou ao outro lado do planeta

Tiago Nunes

Rodrigo Cordeiro

