"Meu contrato encerra no dia 7, depois é outra história", diz Thiago Carpini sobre continuidade no Juventude

Thiago Carpini manteve foco nos últimos três compromissos no Brasileirão. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A possibilidade do Juventude permanecer na Série A está ficando cada vez menor. Mesmo assim, matematicamente, o clube ainda tem chances de evitar o rebaixamento nas últimas três rodadas do Brasileirão.

E como 2026 já está batendo nas portas do Alfredo Jaconi, o Verdão terá que definir, dentre outras coisas, a continuidade ou não de Thiago Carpini no comando técnico para a próxima temporada.

Questionado na Vila Belmiro, após a derrota para o São Paulo, o treinador, no entanto, disse que ainda não pensou sobre a renovação de contrato com o Ju.

— A gente está tão focado nesses três jogos. E nesse momento, de buscar essa permanência. Se eu falar para você que estou pensando no planejamento de 2026, não. Mesmo porque, o meu contrato se encerra agora, no último jogo contra o Corinthians, no dia 7. Depois é uma outra história — revelou o treinador, que completou:

— Talvez a gente sente com a diretoria, converse alguma situação para o futuro. Mas acho que nós estamos todos tão empenhados e focados em buscar nossa pontuação. Mas realmente é um ponto a se levar em consideração em algum momento. Talvez até poderia estar correndo em paralelo e acredito que, pelas movimentações que vejo, a diretoria já tem trabalhado em cima de algumas situações, planejando o próximo ano. E o que precisar de mim, enquanto estiver aqui, estou aqui para ajudar independente se vai acontecer ou não a permanência.