Mesmo sem entrar em campo, Juventude seca um adversário direto contra o Z4 neste sábado

Em 18º lugar na tabela do Brasileirão 2025, com 32 pontos, o Juventude só voltará a campo na quinta-feira (20), contra o Cruzeiro, pela 34ª rodada. Mas neste sábado (15) a equipe de Thiago Carpini voltará suas atenções para aquilo que acontece na Vila Belmiro. A partir das 21h, o Santos recebe o Palmeiras no clássico atrasado da 13ª rodada.

Será muito importante para o Alviverde se o Palmeiras derrotar os santistas. A equipe de Neymar abre o Z4, com 33 pontos e, se vencer, ultrapassará o Vitória, 16º, com 35, chegando aos 36 pontos. Dessa forma, a distância do Ju para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento subiria de três para quatro pontos.