Meia Maratona de Caravaggio cresce e atrai atletas de 54 municípios

Prova irá reunir mais de 700 atletas em Farroupilha. Deplay produtora / Sesc Farroupilha / Divulgação

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, irá receber a 2ª edição da Meia Maratona de Caravaggio. A prova acontece no próximo sábado (8). O evento, que é realizado pelo Sesc/RS, tem o objetivo de integrar esporte, turismo e cultura e valorizar a tradição local. Mais de 700 atletas de 54 municípios estão garantidos.

Na comparação com a primeira edição, a Meia Maratona de Caravaggio teve um aumento no número de inscritos e chegou a 711 atletas confirmados.

— É um número bastante expressivo. O intuito da prova é realmente esse, que as pessoas se desafiem, mas venham por toda a energia que o próprio santuário promove. Isso só mostra o quão é especial esse local em Farroupilha. Então, atletas de diversas cidades que vêm se desafiar e trazer sua fé junto — comentou Danielle Girardello, técnica em Esporte e Lazer do Sesc Farroupilha e organizadora da 2 edição da Meia Maratona de Caravaggio, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A prova terá percursos de 21 km, 10,5 km e 5 km, com as largadas programadas para as 17h, com os dois trajetos menores iniciando às 17h03min.

— Nós teremos um percurso totalmente novo do que foi ano passado e questão de estrutura também. Ano passado nós já tivemos música ao vivo, que trouxe também essa experiência aos atletas, e esse ano, além da música ao vivo, teremos o projeto Eletro Sax também, recepcionando os atletas pós-prova, um algo a mais que nós fizemos assim para receber esses atletas. Além da prova, além da corrida, uma festa e uma experiência a todos que estarão lá participando do evento — contou Danielle.

Inscritos na Meia Maratona de Caravaggio

Total: 711 inscritos

5km - 404

10,5km - 179

21 km - 128

Percursos: 5km, 10,5km e 21km

Largada: Santuário de Caravaggio (Rodovia dos Romeiros, km 6, RS-453)

Retirada de kits:

07/11/2025 (sexta-feira) das 10 às 18h30min na Loja Hermelu Esportes – R. Independência, 333;

08/11/2025 (sábado) no Santuário de Caravaggio das 13h às 16h;

Programação 08/11:

13h – Início da entrega dos kits;

15h30min – Músico ao Vivo Mr. Joy;

16h – Encerramento Entrega Kit;

16h30min – Aquecimento;

17h – Largada Meia Maratona;

17h10min – Largada 10,5km e 5km;

17h30min às 20h – Música ao Vivo e Projeto Eletrosax;

20h – Início Premiação;

21h – Encerramento

