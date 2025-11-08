Meia Maratona de Caravaggio consagra campeões e celebra fé, dedicação e esporte

Prova reuniu mais de 700 atletas em Farroupilha. Deplay Produtora / Sesc Farroupilha / Divulgação

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, foi palco de fé e superação neste sábado (8), durante a 2ª edição da Meia Maratona de Caravaggio. Realizada pelo Sesc/RS, a prova reuniu mais de 700 atletas de 54 municípios, em uma celebração que uniu espiritualidade, disciplina e paixão pelo esporte. Os vencedores foram conhecidos em meio a um cenário de devoção e esforço coletivo.

A corrida teve percursos de 21 km, 10,5 km e 5 km. Na Meia Maratona, o grande vencedor foi Jonas de Melo Viana, atleta de Santo Antônio da Patrulha, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h18min39seg.

Com desempenhos de destaque, Sander Renan Vieira Machado, Dirceu Candido, Dhomini Odir Friedrich e Alexandre Bauer completaram o pódio geral.

— Eu não esperava por isso. Eu comecei bem atrás. Fui cadenciado desde o primeiro quilômetro. Me senti bem e consegui ultrapassar os dois primeiros no quilômetro 11 — comentou Jonas de Melo Viana.

Entre as mulheres, a vencedora da prova de 21 km foi Alice Faé, natural de Veranópolis e que mora em Monte Belo do Sul, que completou o percurso em 1h35min30seg. O pódio feminino foi composto ainda por Andriele Mignoni, Luana Góes Soares, Simone Cicconeto e Paula Mensen.

— Sinceramente, não pensava em vencer. No ano passado, eu fiquei em quarto e já fiquei muito feliz. Foi muito lindo, uma prova muito bem organizada pelo Sesc — comentou Alice Faé.

A Meia Maratona de Caravaggio mostrou crescimento significativo em relação à edição de 2024, reunindo mais de 700 atletas vindos de 54 municípios. No ano que vem, já está confirmada para novembro novamente.

Além da corrida, o evento se destacou pelo clima festivo, com música ao vivo animando os participantes e o público antes e depois da prova, reforçando o caráter comunitário e celebrativo da competição.

— Expectativa superada. Atletas felizes e realizados com o evento. Mais de 700 pessoas, mais de 50 municípios. Então, superamos a expectativa da segunda edição — comentou Daniele Girardello, técnica em Esporte e Lazer do Sesc Farroupilha e organizadora da 2ª edição da Meia Maratona de Caravaggio.

A Meia Maratona de Caravaggio é mais do que uma corrida — é uma celebração que entrelaça espiritualidade, disciplina e paixão pelo esporte. Em meio ao cenário de fé que envolve o santuário em Farroupilha.

— Tem um significado de solidariedade, de vibrar com a força física humana e na atitude de fé. Caravaggio sempre nos recorda a fé e também de acreditarmos em tempos melhores — finalizou o padre Ricardo Fontana.

Dedicação e fé

Entre os mais de 700 participantes da Meia Maratona de Caravaggio, histórias de fé e entusiasmo se misturavam ao esforço físico. Muitos corredores aproveitaram a oportunidade não apenas para competir, mas para viver a experiência espiritual que envolve o santuário.