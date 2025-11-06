Marchiori projeta o Caxias em busca "de voos maiores" e mira mercado paulista por reforços

O novo técnico do Caxias, Fernando Marchiori, iniciou seu trabalho no Estádio Centenário com foco no crescimento que o clube vem demonstrando nas últimas temporadas. Ele projeta seguir essa linha ascendente.
Em sua primeira semana de trabalho, Marchiori destacou que o Grená tem construído uma base sólida para atingir grandes objetivos.
O treinador, que possui dez anos de carreira e diversas conquistas regionais e nacionais, afirmou que o Caxias está em um caminho de evolução constante:
— O Caxias vem fazendo isso nos seus últimos anos. O Caxias está se fortalecendo, está se arrumando, está se preparando para voos maiores. Infelizmente, o nosso futebol é visto simplesmente por resultado, mas eu não vejo dessa forma, porque eu acredito que são coisas que têm que ter construções — destacou o treinador, que completou:
— E, essa solidificação, o Caxias está fazendo, esse alicerce, essa base para chegar e conquistar os objetivos. Então, acho que cada vez mais o Caxias vem se aproximando da conquista dos seus objetivos e isso é muito importante.
Experiência e Filosofia de Trabalho
O técnico paulista, que traz consigo a experiência de ter conquistado o acesso à elite do Paulistão com o Primavera, prega a humildade e o trabalho em equipe na montagem do elenco, sem sair da realidade financeira do clube.
— Minha filosofia é ficar quieto e trabalhar, buscarmos bastante isso de atletas que caibam no nosso orçamento, que entendam o que é o Caxias, que entendam o que é a nossa torcida, que sejam bons profissionais — comentou Marchiori.
O Olhar no Mercado Paulista
Marchiori confirmou que o Caxias deve vasculhar o mercado paulista e chegou a citar a Série A2, que ele conhece bem com o Primavera. Sua confiança reside na identificação de talentos com potencial de crescimento e que estão esperando uma oportunidade nacional.
— Em 2022, quando nós chegamos na final, com o ABC, da Série C, contra o Mirassol, nós buscamos muito atletas dali, em São Paulo. No ano seguinte, chegamos em final novamente, semifinal de Copa do Nordeste, com atletas de nível de A2 (Paulista). Então, por isso que eu acredito muito no ser humano, no profissional. Tem muita gente boa que precisa de oportunidade — finalizou Fernando Marchiori.