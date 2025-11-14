Maratona de Caxias do Sul reunirá mais de mil atletas de vários estados

Caxias do Sul receberá a Maratona no próximo dia 30 de novembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Maratona de Caxias do Sul será realizada no próximo dia 30 de novembro. A prova, que irá reunir atletas de todas as idades e perfis, atingiu os mil participantes confirmados, de 10 estados, e as inscrições seguem até quarta-feira (19).

— Nós temos mil atletas na prova. Então acredito que, agora faltam poucos dias, vai ter mais um pouquinho ainda. A gente tem gente de quase 10 estados inscritos. Gente que vem de fora, gente que mandou índice técnico para correr na elite — comentou Winston Rodrigues, presidente do Clube de Corredores e um dos responsáveis pela organização em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, que completou:

— Eu olhei e temos atletas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe. Sergipe. Isso chamou bastante a atenção.

A largada e a chegada acontecem no Centro Universitário Uniftec, no bairro Cinquentenário. Os participantes poderão escolher entre três percursos: 5 km (incluindo a categoria para atletas com deficiência que utilizam cadeira de rodas), 18 km e os tradicionais 42,195 km da maratona.

As inscrições seguem abertas no terceiro lote, com valores atualizados, e grupos ou assessorias esportivas têm acesso a condições especiais para participação.

A premiação será para todos os atletas que concluírem com medalhas de participação, além de troféus e prêmios em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas provas de 5K, 18K e 42K. A maratona distribuirá até R$ 2.500 mil ao vencedor geral, e haverá reconhecimento especial para o melhor atleta caxiense (masculino e feminino), a maior equipe inscrita e os três primeiros colocados por faixa etária e na categoria PCD.

Horários das largadas