Maratona de Caxias do Sul: confira percursos, horários, entrega de kits e premiação

Mais de mil atletas estão inscritos na prova, que terá 5km, 18km e 42km. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No próximo domingo (30), será realizada a Maratona de Caxias do Sul. A largada e chegada acontecem no Centro Universitário Uniftec, no Bairro Cinquentenário, com três opções de percurso: 5 km (incluindo categoria para atletas que utilizam cadeira de rodas), 18 km e 42 km. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal e do Clube de Corredores, e reunirá mil participantes de 10 estados.

A Maratona de Caxias do Sul contará com 1.023 atletas inscritos, distribuídos entre as diferentes categorias. A prova principal, de 42 km, reúne 106 corredores, enquanto o percurso intermediário de 18 km soma 178 participantes. A distância de 5 km é a mais popular, com 727 inscritos, incluindo 12 atletas da categoria PCD

A retirada dos kits será no sábado (29), das 9h às 17h30min, na Kenpo Sport (Rua Sinimbu, 1588, Centro). Para retirar, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de pagamento ou QR code. Caso outra pessoa faça a retirada, será exigida autorização assinada disponível no site. Não haverá entrega de kits de cronometragem no dia da prova.

A organização divulgou uma estrutura completa de hidratação. No percurso de 5 km, haverá água no km 3 e na chegada; nos 18 km, água e isotônico estarão disponíveis nos kms 3, 5, 8, 10, 13, 16 e na chegada; já os maratonistas terão pontos com água, isotônico e refrigerante em kms estratégicos, como 2, 5, 8, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 37, 40 e na linha de chegada.

Premiação

Os melhores colocados serão premiados com dinheiro e troféus. Na prova de 42 km, os cinco primeiros colocados gerais, masculino e feminino, receberão prêmios que vão de R$ 1,5 mil para os campeões, até R$ 650,00 para o quinto lugar. Nas distâncias de 5 km e 18 km, os vencedores gerais levarão R$ 500,00, enquanto os demais colocados receberão entre R$ 400,00 e R$ 150,00, além de troféus.

Todos os participantes que completarem qualquer percurso receberão medalha de participação. Na Maratona de Caxias do Sul, os atletas que conquistarem do 1º ao 5º lugar nas categorias por faixa etária e na classificação geral, receberão troféus. Nas provas de 5 km e 18 km, os atletas do 1º ao 5º lugar por faixa etária nessas distâncias serão premiados com medalhas.

Horários das largadas

Maratona: 5h

18h - 6h

5km (Atletas cadeirantes) - 6h15min

5km - 6h40min

Percursos

Número de inscritos