"Luta, garra, organização e a postura agressiva são inegociáveis", afirma novo técnico do Caxias

Fernando Marchiori será apresentado oficial pelo Caxias nesta segunda-feira (3), no Estádio Centenário, para a temporada de 2026, que reserva ao clube o Gauchão, Copa do Brasil e Série C

Tiago Nunes

