"Luta, garra, organização e a postura agressiva são inegociáveis", afirma novo técnico do Caxias

Fernando Marchiori chegou a Caxias do Sul na última sexta-feira. Tv Grená / Caxias / Divulgação

O Caxias abre uma nova era no Estádio Centenário. O técnico Fernando Marchiori, o novo comandante Grená para a temporada de 2026, será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (3), às 10h30min, mas já enviou uma mensagem entusiasmada e ambiciosa ao torcedor através do canal oficial do clube.

— Abrindo a possibilidade da minha carreira aqui no Rio Grande do Sul, num clube tão grande, tão tradicional, uma camisa tão pesada. Então, para mim, é uma honra, um privilégio estar aqui. E esperamos todos nós juntos. Ninguém constrói nada sozinho. Precisamos de todos juntos — declarou.

Questionado sobre seu estilo de jogo, Marchiori foi enfático ao dizer que o modelo tático não é pré-definido, mas sim moldado pelas características dos atletas disponíveis. No entanto, ele listou os princípios que considera inegociáveis em seu trabalho:

— O que eu considero que seja inegociável é a luta, a garra, a organização, a postura agressiva no bom sentido. Então acho que tem inteligência, uma mentalidade forte. Saber entender os momentos de jogo, então acho que essas coisas são os princípios inegociáveis que temos que ter — destacou Marchiori, que completou sobre o estilo de jogo:

— Não tem uma coisa pré-definida, depende muito de perfil do elenco e dos atletas com as suas características que vamos ter. Consegui ter várias conquistas com "n" situações diferentes, modelos diferentes.

Histórico Vencedor e Gestão de Pessoas

Marchiori chega credenciado por um sucesso recente no futebol paulista. Ele estava no Primavera, um clube centenário, onde conquistou o acesso inédito à Série A1 do Campeonato Paulista e uma classificação inédita para a Copa do Brasil.

O treinador finalizou sua primeira manifestação destacando a importância da gestão de pessoas, que considera o maior desafio do futebol:

— O futebol ainda me ensina todos os dias a lidar com seres humanos, com pessoas. Entendermos que antes do ganhar, antes disso, tem um ser humano por trás em todos os setores. Desde o nosso porteiro até o nosso presidente, ao nosso torcedor — comentou.

O paulista acumula passagens por diversos clubes no futebol brasileiro e acumula feitos importantes. Em 2015, com o Cuiabá, foi campeão mato-grossense e da Copa Verde. Com o Maringá, venceu a Copa do Paraná 2015 e a Série B Paranaense em 2017.