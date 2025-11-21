Lesão ou cãibras? Destaque do Juventude no empate com o Cruzeiro revela se poderá atuar contra o São Paulo

Taliari foi um dos destaques do Ju contra os mineiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um dos principais destaques do time do Juventude no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro gerou a maior preocupação na torcida para o duelo com o São Paulo no domingo (23). Autor de dois gols contra a Raposa, o atacante Gabriel Taliari passou os últimos minutos da partida sem condições de seguir em campo. Mas, como o técnico Thiago Carpini já havia feito as cinco substituições, o atleta teve que permanecer no gramado.

— Acho que foi só cãibra. Tive uma cãibra no adutor na panturrilha e já tínhamos feito as trocas. Mas nada que preocupe. Amanhã (sexta-feira) a gente já procura fazer a recuperação. Vamos ter uma viagem no sábado (para São Paulo). Então, se recuperar, graças a Deus não é nada grave, só cansaço mesmo, uma cãibra, até pelo calor que fez — revelou Taliari após a partida com os mineiros.

Mesmo com o otimismo do atleta, o clube fará uma avaliação até a hora do embarque, ao meio-dia deste sábado (22).

Se Taliari atuar, resolverá o problema de Thiago Carpini no ataque, uma vez que Gilberto, com lesão na coxa, ainda seguirá como desfalque.

O atacante vive novamente um bom momento e tem ajudado o clube a se manter na luta contra o Z-4. Na atual temporada, Taliari participou de 37 partidas pelo Verdão com oito gols e quatro assistências.