Lesão ou cãibras? Destaque do Juventude no empate com o Cruzeiro revela se poderá atuar contra o São Paulo

Atacante Gabriel Taliari marcou duas vezes no 3 a 3 da última quinta-feira (20) no Alfredo Jaconi e terminou o jogo com desconforto muscular

Rafael Rinaldi

