Lateral-esquerdo do CSA entra na mira do Caxias para 2026

Aos 34 anos, Roberto estava no CSA. Augusto Oliveira / CSA / Divulgação

O Caxias está no mercado em busca de um lateral-esquerdo para aumentar a competitividade na posição, que tem no elenco atualmente Vitinho, ex-Guarani. Entre os nomes que interessam ao departamento de futebol grená, aparece Roberto, jogador experiente de 34 anos.

Nas últimas duas temporadas, Roberto atuou pelo CSA, além de ter defendido o Vila Nova nos primeiros meses de 2024. No ano passado, somou 10 partidas e marcou um gol pelo clube alagoano. Em 2025, entrou em campo 18 vezes, sendo titular em 12 oportunidades, mostrando regularidade e experiência. Ainda disputou 10 jogos na Série C.

Revelado nas categorias de base do Bahia, o lateral construiu uma carreira com passagens por diversos clubes brasileiros, como Ferroviária, Náutico, Atlético Paranaense, Santa Cruz, Chapecoense, Figueirense, Vitória, Ituano e Novorizontino.

Essa trajetória lhe rendeu conquistas importantes no cenário nacional. Entre os títulos, Roberto acumula estaduais como o Baiano (2011), Paranaense (2016), Catarinense (2020) e Paulista A2 (2015). Além disso, fez parte do elenco da Chapecoense que levantou a taça da Série B em 2020 e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro.