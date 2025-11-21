Esportes

Lateral-esquerdo do CSA entra na mira do Caxias para 2026

Aos 34 anos, Roberto disputou a Série C pelo clube alagoano e participou de 10 jogos na competição

