Lateral-esquerdo celebra boa fase e revela mentalidade para reta final decisiva do Juventude

Marcelo Hermes tem 17 partidas pelo Juventude no Brasileirão. Lucas Almeida / MS+ Sports / Divulgação

O Juventude chega à reta final do Campeonato Brasileiro determinado a garantir sua permanência na elite do futebol nacional. O próximo compromisso será diante do Cruzeiro, na quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

A vitória fora de casa sobre o Vasco, por 3 a 1, no último sábado, foi crucial para manter vivas as chances de escapar do rebaixamento, reforçando a confiança da equipe nesta fase decisiva. Entre os destaques do time, o lateral Marcelo Hermes tem desempenhado papel fundamental na sequência positiva.

Autor de um dos gols contra o Vasco e responsável por uma assistência na vitória sobre o Sport, Hermes tem sido presença constante no time do técnico Thiago Carpini.

— O momento do time pede que todos os jogadores deem mais do que 100%, e eu fico feliz de poder estar ajudando o Juventude não apenas defensivamente, como também com gol e assistência. Essa é a nossa mentalidade para a reta final, jogar a vida dentro de campo para manter o time na primeira divisão — comentou Hermes.

O ano de 2025 tem marcado um dos momentos mais expressivos da carreira de Marcelo Hermes. Emprestado pelo Criciúma ao Juventude, o lateral-esquerdo soma seis gols e nove assistências na temporada, considerando atuações pelos dois clubes.

Pelo Verdão, já disputou 17 partidas no Brasileirão, sendo titular em 15 delas, consolidando-se como peça-chave na equipe.