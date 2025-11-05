Lateral é o primeiro reforço do Caxias para a temporada de 2026

Antes de começar a pré-temporada, o Caxias já anunciou o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. O técnico Fernando Marchiori contará com o lateral-esquerdo Victor Alexandre de Souza, mais conhecido como Vitinho.
O lateral de 24 anos é natural de Piracicaba (SP) e estava no Guarani, de Campinas. O atleta estava no time B da equipe bugrina e seu último jogo foi no mês de agosto, pela Copa Paulista.
Vitinho tem passagens pelas categorias de base do Paraná e pelo time sub-23 do Grêmio. Já no profissional esteve em equipes como Ypiranga, CRB e Sampaio Corrêa.
O atleta chega para somar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Marchiori, que inicia os trabalhos de pré-temporada no próximo dia 10 de novembro, segunda-feira.
O grupo de atletas do Caxias conta atualmente com 10 nomes de jogadores com contratos para o ano que vem. Vitinho é a primeira cara nova do grupo de Marchiori.
ELENCO 2026
Goleiro: Thiago Coelho
Laterais: Thiago Ennes, Ronei e Vitinho
Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau, Andrew, Calyson e Douglas Skilo