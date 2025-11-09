Lateral do Juventude se emociona ao falar sobre recuperação e primeiro gol no Brasileirão

Jogador comemorou o gol após ficar um mês sem atuar. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O lateral-direito Ewerthon foi uma das novidades entre os relacionados do Juventude para o duelo contra o Vasco. E, após a vitória por 3 a 1, finalizada com um gol seu, o jogador se emocionou ao falar sobre as dificuldades enfrentadas recentemente e a volta por cima com o primeiro gol no Brasileirão 2025.

— Vitória muito importante. Eu queria ressaltar a entrega do clube, do time. Eu queria também ressaltar a confiança do Thiago Carpini. Passei um período muito difícil. Fiz uma cirurgia. Queria agradecer a minha mãe, que foi de Recife pra Caxias do Sul me dar força. Eu não tenho nem palavras pra falar o que eu tô sentindo nesse exato momento — disse o lateral, emocionado, na saída de campo, ao repórter Rodrigo Cordeiro, no Sportv.

O que era apenas uma lesão na coxa se transformou em um problema maior, por conta de uma bactéria. O jogador ficou mais de um mês afastado e, diante do Vasco, entrou durante a segunda etapa e voltou a ser protagonista com um gol na vitória alviverde.